Evento filantrópico de Gisele Bündchen leiloa diárias do Fera Palace Hotel para Carnaval

Conhecida internacionalmente por apoiar causas humanitárias e ambientais, a modelo Gisele Bündchen, em parceria com a Brazil Foundation, organização que promove a filantropia sustentável, realiza, no próximo dia 20 de maio, em Miami, um leilão para arrecadar recursos para ações socioambientais no Brasil.

Entre os itens que serão leiloados estão cinco diárias do Fera Palace Hotel para uso durante o Carnaval de Salvador. As diárias foram doadas pelo hotel para a organização do evento, que tem como objetivo mobilizar recursos para o apoio a organizações da sociedade civil em cada um dos biomas brasileiros.

“O Fera Palace apoia essa brilhante ação da organização Brazil Foundation e Gisele Bündchen por entender a seriedade do trabalho desenvolvido e a necessidade da realização urgente de ações voltadas para a regeneração dos biomas brasileiros e todas as comunidades que vivem em seus entornos. Deixamos, então, a nossa parcela de contribuição e torcemos para que o evento supere todas as expectativas”, comentou o CEO da Fera Hotéis, Antonio Mazzafera.

As cinco diárias do Fera Palace fazem parte da Experiência Carnaval de Salvador, que incluem ainda acesso ao trio de Ivete Sangalo e duas noites no Camarote Salvador. Serão leiloados também uma fotografia de Sebastião Salgado e uma obra de arte de Vik Muniz.

Em entrevista à Brazil Foundation, Gisele Bündchen falou sobre a união em prol da causa: “Uma das coisas que aprendi na vida é que ninguém faz nada sozinho. Unir forças com a Brazil Foundation, empresários, sociedade e fazer parcerias com as organizações que trabalham para construir um mundo melhor, cria um impacto muito maior”.

Os recursos arrecadados no leilão serão destinados ao Fundo Luz Alliance criado por Gisele em 2020, e que já destinou mais de R$ 8 milhões a investimentos sociais e ambientais.