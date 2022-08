Evento gratuito oferece consultoria contábil para empreendedores

A primeira edição do Conexão Contábil Bahia, evento gratuito que ocorre, em 2022, em oito municípios do Estado, oferece ao público uma programação diversa com especialistas e profissionais renomados e espera receber milhares de interessados inscritos, entre eles profissionais contábeis, estudantes e empreendedores.

A proposta do projeto ganha um novo formato de outros realizados pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), explica André Luís Barbosa dos Santos, presidente do órgão. “O Conexão Contábil Bahia visa conectar a Bahia, retomando nossa agenda de eventos presenciais no interior do estado, dessa vez com transmissão ao vivo para todo o país, levando o conhecimento para todos, com tecnologia e agilidade”, destaca.



A edição de Camaçari abre o projeto, no dia 22 de agosto, às 9h, com a palestra “Contabilidade e Gestão de Negócios”, ministrada pelo professor e CEO da ConsulFis Contabilidade Consultiva, Ricardo Santos, na Câmara de Vereadores do município. O encontro vai abordar a contabilidade como fonte de informações e como ferramenta de gestão além de levar aos convidados os indicadores de performance e quem são usuários da informação contábil.



A programação do dia conta ainda com a oficina “Planejamento Tributário”, às 13h30, que será proferida pela professora Evalda Gonçalves, pós-graduada em Perícia Contábil e conselheira do Consef. A formação contemplará temas como planejamento tributário, as espécies de tributos e as formas de redução da carga tributária. Evalda deve falar ainda sobre os regimes de tributação e as normas antielisão, como os conceitos de elisão fiscal, evasão fiscal e as alterações no Código Tributário Nacional (CTN).



O Conexão Contábil Bahia busca disseminar o fluxo de informação técnica e de temas relevantes da contabilidade. O evento tem também o objetivo de criar um ambiente de relação entre diversos profissionais de contabilidade com uma agenda de discussões e iniciativas voltadas a temas pertinentes ao atual mercado de trabalho. Para tanto, haverá uma audiência dos profissionais com a Ouvidoria do CRCBA durante o evento, das 11h às 12h, denominada “Com a palavra, o profissional da Contabilidade”.



As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site do CRCBA (https://crcba.org.br/eventos).