Evento gratuito orienta profissionais e estudantes de TI que querem carreira internacional

A Cubos Academy, uma das maiores edtechs do Brasil, realiza nesta segunda-feira (9), a partir das 19h, um evento com dicas e técnicas desenvolvidas por especialistas para orientar pessoas que planejam seguir em uma carreira internacional na área de programação. O evento é totalmente on-line e gratuito.

O propósito da iniciativa é apresentar novas oportunidades e habilidades necessárias para profissionais e estudantes de TI que almejam ganhar em dólar, euro ou libra e dispor da flexibilidade de atuação que as vagas da área tech usualmente oferecem.

Para a realização do evento, a Cubos Academy contará com a participação de diversos profissionais renomados, como Karol Attekita, engenheira de software na Riot Games dos Estados Unidos, Leandro Baptista, growth manager especialista em carreira internacional, Letícia Quevedo, tech recruiter internacional e Thais Alonso, head de negócios da Cubos Academy.

“Quando focamos na área de tecnologia, a procura internacional por mão de obra brasileira só cresce. Embora os cargos para desenvolvedores disponibilizados no Brasil sejam bons, ganhar em moedas mais valorizadas e poder contar com uma experiência global é um grande atrativo para a maioria dos profissionais. Nosso objetivo é garantir que essas pessoas estejam preparadas para as propostas que desejam’’, destaca José Messias Júnior, CEO da Cubos Academy.

Os especialistas que participarão do papo serão responsáveis por compartilhar habilidades técnicas e comportamentais, que são consideradas essenciais para o público que deseja adentrar no mercado de tecnologia global. O evento acontecerá ao vivo e 100% on-line, com convidados de todo o Brasil. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do link.

Sobre a Cubos Academy

Fundada em 2020, a Cubos Academy é uma escola que busca formar novos talentos conectados com as demandas do mercado de tecnologia, focada 100% em empregabilidade. Com índices de empregabilidade na casa dos 90% de seu principal curso, o de Desenvolvimento de Software, é intrínseco ao DNA da instituição a noção de que educação é um elemento transformador e são as pessoas que podem construir esse novo mundo, com mais oportunidades e mais talentos para o mercado.