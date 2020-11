Evento gratuito reúne quem ensina a fazer renda

Já ouviu falar na renda de bilro? Há quem diga que no passado, em Portugal, essa tradição antiga – ainda desconhecida por muitos – surgiu quando os homens iam embora para tentar melhorar de vida antes de casar e as mulheres passavam o tempo bordando lenços à espera do amado. Mito ou verdade, o certo é que a técnica trazida para o Brasil virou tradição de muitas famílias.

E é isso o que mostra o encontro virtual e gratuito Linhas e Tramas sobre o Têxtil Artesanal, que começa nesta quarta-feira (4) e segue até dia 25 com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Rendeiras de Saubara e Ilha de Maré estão na programação do evento que também vai contar com pesquisadoras dispostas a falar sobre a importância do acervo têxtil para a preservação da cultura tradicional.

“É um prazer ser convidada para participar. A gente vai levar o conhecimento para quem não sabe – e muita gente da cidade não conhece”, comemora a rendeira e marisqueira Diana Félix, 29 anos, de Saubara. Acostumada a ver a mãe costurando em casa, Diana aprendeu a fazer renda de bilro com 10 anos de idade. Hoje, grávida de 3 meses, já garantiu que seu filho ou filha vai seguir os passos da família.

“É uma tradição que espero que nunca se acabe”, deseja a convidada da mesa Linhas do Fazer: A (re) existência da Renda de Bilros na Bahia, que acontece na segunda-feira (9), a partir das 16h. No encontro, além de falar sobre a admiração pela cultura herdada da mãe, Diana vai falar sobre sua atuação na Associação dos Artesãos de Saubara e contar como viu no artesanato uma complemento par a renda da família.

Suas peças custam a partir de R$ 18 (marcador de livros) e já chegaram a R$ 6 mil (detalhes para um vestido de noiva). Mesmo ganhando pouco, Diana diz que esse é um motivo de orgulho. “Sou muito independente, sinto isso na renda. Ali é meu trabalho, meu dinheiro, sem depender de marido e de ninguém. Uso com o que eu quiser”, defende.

Resistência

Realizado pelo Teciteca, grupo de pesquisa e extensão da Universidade Federal da Bahia, o evento tem participação da colecionadora Lucy Niemeyer, da designer Márcia Ganem e de Vera Filippi, doutora em Design pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. “Nosso foco é aproximar e mostrar para os artesãos que a academia não é um bicho papão”, explica a professora Priscila Lolata, coordenadora do Teciteca.

A partir do diálogo entre academia e comunidades tradicionais, o objetivo do evento é dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres, reforçar a importância da tradição mantida na Bahia e mostrar como ela se transformou localmente. Por isso, a proposta é fazer com que as próprias rendeiras compartilhem suas histórias com o público e com as pesquisadoras convidadas.

A programação não deixa de refletir sobre os benefícios do trabalho feito à mão. “É um encontro consigo, porque você se concentra, está com você. Você está olhando atento ao que está fazendo”, comenta Lolata. “Estamos tão dispersos com tanta informação no mundo que é importante exercer a concentração”, opina. Lolata reforça, ainda, o poder que a habilidade manual tem na autoestima.

“Quando você vê essa produção e entende que é feita à mão... É impressionante. É uma coisa tão rica! E tem outra questão: esses trabalhos artesanais emanciparam essas mulheres, ajudaram muitas delas. Quero conhecer essas histórias”, justifica. “Mas não dá só para estudar a renda, tem que entender todo o contexto. Entender qual é o papel. Por isso ‘(re) existência’. Como essas rendas resistem hoje?”, provoca.

Acompanhe as lives

Live 1:

A importância do acervo têxtil para preservação da cultura tradicional

Vera Filippi Lucy Niemeyer

Quarta-feira (4), às 16h

Live 2:

Linhas do fazer: a (re) existência da renda de bilros na Bahia

Com Maria da Conceição (Dona Conci), Maria do Carmo e Diana Felix

Segunda-feira (9), às 16h

Live 3:

Linhas e rendas: a malha relacional de Saubara.

Com Márcia Ganem e Maria do Carmo

Segunda-feira (16), às 16h

Transmissão das lives: canal da Teciteca UFBA no YouTube e no Facebook

Gratuito