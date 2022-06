Evento gratuito vai transformar o MAM em arrasta-pé

No caminho da roça vai estar o arraial Bahia Junina, festa que traz para a cidade o clima tradicional das festas do interior,de sexta (17) a domingo (19), das 17 às 21h no pátio do Museu de Arte Moderna – MAM. No ritmo do forró pé de serra, o evento reúne em sua programação shows de Del Feliz, Virgílio, Genard, com participação de Samantha Tosto, e o trio Arraiá do Anarriê, além de apresentações de grupos do Subúrbio Ferroviário. O cenário interiorano se completa com as barraquinhas de comidas típicas, coreto e a decoração com bandeirinhas e balões. A entrada é franca.

Atrações itinerantes vão percorrer a festa e interagir com o público, como o samba junino do grupo Acorda Samba de Roda, do Quilombo Aldeia de Tubarão, e as animações juninas com o Grupo Plataforma, do subúrbio ferroviário, que vai promover as brincadeiras corrida de saco, quebra pote, corrida do limão, rasga saco, dança da laranja e a quadrilhinha. No Coreto se apresenta o Cordel de Santo Antônio, também do Grupo Plataforma, trios de forró e grupo de dança, que vai convocar o público para um aulão de forró.

PROGRAMAÇÃO

Sexta (17):

17h/ 18h - Itinerante: Acorda Samba de Roda do Quilombo Aldeia de Tubarão -

18h/19h30 - Palco: Del Feliz

19h30/21h - Coreto: Trio Anarriê

Sábado (18):

17h - Itinerante: Grupo Plataforma – Cordel

17h - Coreto: Cordel de Santo Antônio

18h/19h – Coreto: Grupo de dança – Aulão de forró

19h/21h – Palco: Genard, com participação de Samantha Tosto

Domingo (19):

17h: Itinerante: Grupo Plataforma

18h/19h: Coreto: Trio de Forró

19/21h: Palco: Virgílio