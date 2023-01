Evento inter-religioso celebra retificação de nome e gênero de pessoas trans em Salvador

Para comemorar alterações legais de prenome e gênero, o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD LGBT-BA) promove, nesta quarta-feira (25), a "Celebração do Nome", um evento inter-religioso com participação de concelebrantes de várias matrizes religiosas.

"(Este evento) demonstra e traz a público, de forma inter-religiosa, a dignidade de pessoas trans que tinham nomes que não estavam de acordo com suas identidades, com a suas imagens e com aquilo que desejam ser chamadas. Essas religiões, que muitas vezes as pessoas utilizam o credo pra impedir a dignidade de outras, estão aqui abraçando, acolhendo e dando as bênçãos pra que essas pessoas continuem seguindo a sua vida de forma plena e com todos os direitos que possuem", declarou Renildo Barbosa, diretor-geral do CPDD, instrumento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, gerido pela Instituição Beneficente Conceição Macêdo.

Para Karen Suri Batista de Santana, a oportunidade de retificar o prenome e gênero foi um ponto de virada em sua vida. "Foi muito importante para não passar mais constrangimento nos lugares onde eu vou resolver problemas burocráticos. Eu tenho a alma de mulher e com nome masculino não combinava. Eu nem lembro do meu nome do passado e me sinto honrada pelo Casarão da Diversidade ter feito isso por mim e por tantas meninas que passam por lá e recebem esse benefício", desabafou.

O evento inter-religioso acontece na Cidade da Luz, no bairro de Pituaçu. Entre os representes religiosos que confirmaram presença no evento estão o espírita José Medrado, o anglicano padre Alfredo, a pastora Batista Camila, o hare krishna Josemar, a messiânica Conceição Macêdo, Marinalva da seicho no ie, além de Mãe Alana e Mãe Jaciara representando as religiões de matriz africana.

“Desde que iniciamos os processos de retificação, em maio de 2022, quase 80 pessoas já foram contempladas com este direito fundamental para o exercício da cidadania plena”, diz a advogada Bianca Souza, coordenadora do núcleo jurídico do CPDD.

Karen teve o nome alterado com o auxílio do CPDD (Divulgação/Oscar Paris) Juiz Mario Gomes; Renildo Barbosa, coordenador geral do CPDD; juíza Maria Angélica Matos, da comissão gênero TJB; e Ila Willames, mulher trans e estagiária de direitos do CPDD (Divulgação/Oscar Paris) Defensor publico Adriano Pereira de Oliveira ao lado de Renildo (Divulgação/Oscar Paris)