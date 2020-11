Evento internacional fortalece luta pela igualdade de gêneros

O fortalecimento da continuada luta pela igualdade de gêneros é o objetivo do evento UNIDAS: Mulheres em Diálogos, que acontece de quarta (25) a sábado (28), tendo Salvador e Berlim como cidades-sedes. Exatamente 40 mulheres, das mais diversas trajetórias, representatividades e origens, participam da programação no Brasil, que inclui palestras, debates, grupos de trabalho e performances artísticas em quatro blocos temáticos: Interseccionalidade, Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero, Violência Contra as Mulheres e Prevenção de Crises. Todas as atividades terão transmissão ao vivo no canal de YouTube do Goethe-Institut: www.youtube.com/goethebahia.

Realizado pela UNIDAS – Rede de Mulheres entre a Alemanha, América Latina e Caribe, pelo Goethe-Institut e pelo Ministério Alemão das Relações Exteriores, o encontro visa fortalecer a UNIDAS, lançada em abril de 2019 e que objetivo de criar parcerias entre os diferentes países, com foco na igualdade de gênero e no desenvolvimento de estratégias para promoção de sociedades mais estáveis e seguras. O grupo pretende fortalecer o envolvimento e a liderança das mulheres em diferentes áreas da sociedade.

“É uma oportunidade importante de contribuir para o aprofundamento do debate sobre as desigualdades de gênero, sobre as hierarquias raciais e outros fatores de interseccionalidade, tão relevantes para a reconstrução da democracia no Brasil. Debateremos diversos temas, com mulheres das mais variadas identidades, para que, a partir de olhares multirreferenciados, possamos reelaborar estratégias de resistência e contribuir para minimizar os impactos de uma história de exclusão no Brasil”, opina Carol Barreto, modAtivista, professora e pesquisadora, que compôs a curadoria inteiramente feminina.

O evento começa nesta quarta (25) às 15h, com uma cerimônia transmitida em português, alemão e espanhol, que reunirá Michelle Münterfering, ministra de Estado no Ministério Alemão das Relações Exteriores; Julieta Palmeira, secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia; Carola Lentz, presidente mundial do Goethe-Institut; Xenia França, cantora e membro-fundadora da rede UNIDAS; e Sibel Kekilli, atriz e membro-fundadora da rede UNIDAS. Após as boas-vindas, a palestra oficial de abertura fica a cargo da pesquisadora Carla Akotirene. Ainda neste mesmo dia, um brinde simbólico marca a união de forças e, às 19h, é momento de confraternização e arte, com shows da rapper Preta Rara e da cantora ameríndia Brisa Flow, numa empoderada live musical.

Na quinta e sexta, (26 e 27), os trabalhos serão efetivamente desenvolvidos, em diferentes encontros. Ainda na sexta às 19h, acontece a vernissage da exposição Atenção para o Refrão. Com curadoria de Tiago Sant’Ana, a mostra reúne obras das quatro atuais residentes do Programa de Residência Artística Vila Sul do Goethe-Institut Salvador-Bahia – a multiartista Jade Maria Zimbra, a artista visual Juliana dos Santos, a artista visual e educadora social Kika Carvalho e a coreógrafa Malu Avelar – junto a trabalhos de artistas como Yêdamaria e Marcela Cantuária.

Veja a programação completa em www.goethe.de/unidas.