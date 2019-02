Evento literário aposta na 'energia da presença' para celebrar poesia

Com o objetivo de promover encontros através da poesia, os escritores Kátia Borges e Tiago D. Oliveira organizam o Sarauzim. Como o próprio nome já diz, o evento gratuito é uma "coisa pequena", "intimista", que visa dar mais vida às palavras e às criações de escritores baianos. A estreia do projeto acontece nesta quarta (20), a partir das 19h, no Espaço Elementuá, situado no bairro do Rio Vermelho. O poeta Sandro Ornellas, convidado da edição, terá seus textos lidos por mais cinco autores: Lima Trindade, Marcus Borgón, Martha Galrão, Nilson Galvão e o próprio Tiago. A mediação ficará por conta de Kátia Borges.

Organizadora do sarau ao lado de Tiago D. Oliveira, Kátia diz que a ideia do evento surgiu de um almoço e da vontade de "fazer algum agito para ter olhos nos olhos". "A gente é de carne e osso, mas só se vê e interage por redes sociais. A ideia era fazer uma coisa pequena, daí o nome Sarauzim. Queremos ver gente de verdade, falar poesia, e em vez de curtir, aplaudir (ou vaiar, se for o caso)", diz Kátia, acrescentando que o objetivo é apenas reunir gente que gosta de poesia.

Para Lima Trindade, o Sarauzim é uma espécie de ocupação e também de celebração, cuja particularidade é reunir escritores plurais, reconhecidos não só em Salvador. "Não tem um aspecto provinciano. A ideia de ir para o Rio Vermelho é explicitar isso, já que este é um bairro que abraça a todos, baianos e não baianos, e tem uma força ligada à expressão cultural ligada à música, a literatura e às artes plásticas", comenta.

O evento contará, ainda, com a presença do poeta estreante, Tiago Correia, além da participação musical de Bié Nô. "Há muitos eventos nos quais a música e o gestual ganham uma dimensão maior que a palavra, mas uma boa poesia, interpretada por outros escritores, que se filiam afetivamente a uma tradição literária, é uma oportunidade de dar ainda mais vida a essas palavras e fortificar a extensão dessa palavra até o outro, independente do público", comenta Lima Trindade. Na ocasião, ele vai ler alguns poemas de Sandro Ornellas - para ele, um dos nomes mais interessantes e expressivos da geração, ao lado de Kátia Borges e Alex Simões.O Sarauzim deve ganhar uma nova edição em fevereiro, ainda sem data e local confirmados.



SERVIÇO

O QUÊ: Sarauzim

QUANDO: Quarta-feira, 20 de fevereiro (quarta), às 19h

ONDE: Espaço Elementuá – Fonte do Boi – Rio Vermelho – Salvador (BA)

VALOR: Entrada franca