Evento literário do Sesc é 100% composto por mulheres

Começa nesta terça (5) a 6ª edição de A Palavra Líquida, evento literário reunirá em ambiente virtual nomes como Clara Averbuck, Elisa Lucinda, Lubi Prates, Tatiana Salem Levy, Ana Maria Gonçalves e Cristiane Sobral. A programação, que se estende até o dia 10/10, é inteiramente gratuita e realizada em ambiente virtual. As transmissões serão pelo YouTube (/portalsescrio), Instagram (@sescrio e @sescniteroi) e plataforma Teams, no caso das atividade formativas.

Nesta edição, o evento traz uma programação 100% composta por mulheres e que girará em torno do tema Feminismos: Corpos Múltiplos. A ideia é provocar a reflexão em torno da amplitude do feminino, suas tensões e diferentes realidades, bem como as muitas compreensões contemporâneas que visam dar voz e representatividade às perspectivas de cada uma

Escritoras como Clara Averbuck, Lubi Prates, Tatiana Salem Levy, Ana Maria Gonçalves, Cristiane Sobral, Cecília Floresta, Rosane Borges, Luisa Benevides, Priscila Obaci e integrantes do Coletivo Mulheres que Escrevem estão entre as atrações do evento, em debates, intervenções poéticas, saraus e oficinas de escrita criativa. A atriz, cantora e poeta Elisa Lucinda participa da programação com o show poético “Palavra é Poder”. Lia de Itamaracá é uma das participantes do sarau “Poesia até o fim!”

Pesquisadoras, professoras e ativistas sobre temas relacionados a cor, gênero e classe também participam dos debates. Entre elas estão Vanusa Maria de Melo, reconhecida por um projeto de mediação literária a detentos do Rio de Janeiro; Giovana Xavier, historiadora, professora doutora da Faculdade de Educação da UFRJ e criadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Intelectuais Negras; e Joyce Gravano, criadora de um espaço de aprendizagem em São Gonçalo voltado a reforço escolar e preparatório para concurso para mulheres em vulnerabilidade e pessoas egressas do cárcere. A programação completa e mais informações em www.sescrio.org.br

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Terça (5)

YOUTUBE SESC RJ :

15h - Lançamento: TOUR VIRTUAL EXPOSIÇÃO “SORORIDADE”, com Amanda Freitas, Day Rosa, Dolores Esos e Mila Marques

16h30 - ESPECIAL "Literatura no cárcere", com Vanusa Maria de Melo e Joyce Gravano

18h - CONFERÊNCIA “Mulher negra é Maré”, com Lívia Natália, e "A invenção das mulheres a partir de Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí", com Ana Maria Gonçalves

20h - SHOW Bia Ferreira e Doralyce

INSTAGRAM SESC RJ:

11h - INTERVENÇÃO POÉTICA "Infância caçada", com Joana Gabriela

19h - INTERVENÇÃO POÉTICA “Fofoca em versos: a palavra que quebra concreto”, com Lian Tai

MICROSOFT TEAMS:

10h - OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA, com Cristiane Sobral

17h - OFICINA "Criação poética a partir dos escritos de Maya Angelou", com Lubi Prates/SP

Quarta (6)

YOUTUBE SESC RJ:

15h - DEBATE "Maternidade: ato político", com Giovana Xavier, Luisa Benevides e Priscila Obaci

18h - DEBATE "Rompendo silêncios: a tradução de pensadoras feministas", com Lubi Prates, Cecília Floresta, Tatiana Nascimento

20h - EXIBIÇÃO E BATE-PAPO "Feminismo interseccional no cinema", com as cineastas Danny Barbosa, Ana Squilante e Sophia Pinheiro

INSTAGRAM SESC RJ:

11h - INTERVENÇÃO POÉTICA, “Um olhar sobre a maternidade”, com Ju Toyo

19h - INTERVENÇÃO POÉTICA "Mãe Cuieira", com Aline Kayapó

MICROSOFT TEAMS:

10h - OFICINA "Escritas anfíbias, escritas múltiplas", com Coletivo Mulheres que Escrevem

17h - OFICINA "Escritas transgressoras", com Rosane Borges

Quinta (7):

YOUTUBE SESC RJ:

15h - DEBATE "Sozinha eu ando bem, mas com você ando melhor: empoderamento coletivo", com Joice Melo, Bianca Garcia e Taís Bravo

17h - INTERVENÇÃO POÉTICA “Corpo, poesia e gozo”, com Carmen Faustino

18h - DEBATE "Heterossexualidade compulsória”, com Priscila Barbosa, Valentine, Carol Rodrigues e Estela Rosa

20h - SHOW POÉTICO “Palavra é poder”, com Elisa Lucinda

21h30 - CINEMA “Chega de fiu-fiu”

INSTAGRAM SESC RJ:

11h - “Gordofobia: quer que desenhe?”, com Carol Ito

19h - INTERVENÇÃO POÉTICA “Carqueja Amarga”, com Monique Malcher

MICROSOFT TEAMS:

10h - OFICINA "Escritas anfíbias, escritas múltiplas", com Coletivo Mulheres que Escrevem

17h - OFICINA "Criação poética a partir dos escritos de Maya Angelou", com Lubi Prates/SP

Sexta (8)

YOUTUBE SESC RJ:

15h - DEBATE "Escrever para florescer: reflexão e cura", com Tatiana Salem Levy, Clara Averbuck

17h - “Corpo, poesia e gozo”, com Carolina Rocha

18h - CONFERÊNCIA “Oração à natureza”, com Eliane Potiguara

Abertura: LEITURA POÉTICA "Orí-Gens”, com Tatiana Henrique

19h30 - ESPECIAL "Inventário do Feminismo Afro Latino Americano", com Flávia Rios, Helena Teodoro e Vilma Piedade

20h - ESPETÁCULO "Para não morrer", com Nena Inoue

21h30 - CINEMA “Com o terceiro olho na terra na profanação”

INSTAGRAM SESC RJ:

11h - INTERVENÇÃO POÉTICA “Ligação”, com Maré de Matos

17h - INTERVENÇÃO POÉTICA “Valeska Torres lê Conceição Lima”, com Valeska Torres

MICROSOFT TEAMS:

10h - OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA, com Cristiane Sobral

17h - OFICINA "Escritas transgressoras", com Rosane Borges

Sábado (9)

YOUTUBE SESC RJ:

10h - DEBATE "Escrita feminina contemporânea", com Leandra Caleidoscópica, Valeska Torres e Luciene Nascimento

15h - BATE-PAPO "Literatura em prol dos direitos humanos", com Atena Roveda e Valéria Barcellos

18h - DEBATE "Corpos são para serem livres", com Jessica Balbino, Galba Gogoia, Lorena Otero

20h - BATE-PAPO "Escrever, não morrer", com Nena Inoue e Francisco Mallmann

INSTAGRAM SESC RJ:

10h - INTERVENÇÃO POÉTICA "Minha condição", com Mel Duarte

MICROSOFT TEAMS:

17h - CLUBINHO DO LIVRO: o protagonismo das meninas negras na Literatura Infantil, com Sonia Rosa

Segunda (10)

YOUTUBE SESC RJ:

10h - “A noite não adormece nos olhos das mulheres” com Anne Magalhães, Gabriela Grigolom,

Nayara Rodrigues e Priscilla Leonnor

15h - DEBATE "Ordenar para desordenar: Acervo Feminista Decolonial", com Franciele Garcéz e Leyde Klébia Rodrigues da Silva

18h - CONFERÊNCIA “Micro-antologia de poetas negras ignoradas por antologias de poesia brasileira contemporânea”, por Cidinha da Silva | Abertura: LEITURA POÉTICA “Las Capullanas e o canto das baleias”, com Rosanna Reátegui

19h - SARAU Poesia até o fim! – Com participação de Lia de Itamaracá

INSTAGRAM SESC RJ:

10h - INTERVENÇÃO POÉTICA “Aquenda”, com Luana Vitrolira

16h - "Brincando de criar histórias", com Trupe Borboletras (@sescnovafriburgo)

19h - INTERVENÇÃO POÉTICA “A árvore me pintou”, com Marcia Kambeba

MICROSOFT TEAMS:

16h30 - OFICINA "Ponto em verso", com Blenda Souto