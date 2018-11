Evento marca reposicionamento no mercado  da rádio GFM 90.1

Publicitários, empresários e produtores atenderam ao convite e compareceram, na noite de ontem, ao hotel Intercity Premium para a apresentação oficial da nova marca da GFM 90,1, emissora líder em todo o estado do segmento rádio da Rede Bahia. A noite teve como mestre de cerimônias o locutor Alexandre Orreda.

Comemorando 30 anos no ar, a GFM segue líder absoluta, durante 14 anos, dos segmentos A e B e agora é líder em todas as classes. Um feito e tanto para uma emissora que sempre acreditou numa programação sofisticada e de bom gosto.

Durante o evento foi lançado o novo aplicativo da emissora, “mais moderno e com a mesma qualidade de som do dial”, como fez questão de ressaltar Luís Moreira, gerente do segmento rádio da Rede Bahia. Ele também anunciou a chegada de uma mesa digital das mais modernas existentes no Brasil.

Além de elogiar o trabalho de toda a equipe, que inclui o diretor de Entretenimento Paulo Sobral, o presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, fez questão de elogiar o coordenador de programação da emissora, Antônio Carlos, também conhecido pelos amigos e admiradores como “mestre”.

Para Antonio Carlos Júnior, a programação de qualidade foi um fator preponderante para o sucesso da GFM. “Em 1988, quando inauguramos a nossa primeira rádio, a Globo FM (agora GFM), a programação que veio no pacote não era aquela que a gente queria para o nosso público. Aí, com a batuta de Antônio Carlos, criamos a programação que agradou e continua agradando a todos”, disse. A noite contou com uma palestra da futuróloga gaúcha Lígia Krás e com show do cantor e compositor Alexandre Leão.