Evento movimenta Salvador com danças árabes e de salão

Um dos maiores congressos de dança do Brasil, o Baladi Congress, chega a Salvador em agosto. O evento será realizado entre os dias 9 e 11, no São Salvador Hotéis e Convenções, Stiep. Serão três dias de workshops de danças árabes e danças de salão, shows, bailes, exposição de produtos de dança, dentre outras atividades.



Na sua nona edição, o Baladi Congress, que recebeu o Prêmio Shimmie de melhor evento de dança no Brasil, contará com a presença da grande atração internacional: o mestre egípcio Gamal Seif, além de grandes nomes nacionais como Fran Passos (PR), Ju Marconato (SP), Kahina (SP), Esmeralda (SP), Mahaila el Helwa (SP), Linda Hathor (PR) e Fernanda Guerreiro (BA).

O ícone de dança de salão do Brasil, Jaime Arôxa, que é professor internacional e jurado do Dancig Brasil na Record, será uma das grandes atrações do Baladi Congress.



Organizado pelo Studio DanceBaladi, o projeto tem o objetivo de proporcionar aos alunos e praticantes das danças árabe e de salão um aprofundamento técnico, teórico, aperfeiçoamento artístico e intercâmbio cultural, fortalecendo assim a dança na Bahia.



Mais informações para o congresso pelo site: www.dancebaladi.com.br, telefone: (71) 99116-1132 e e-mail: baladicongress@yahoo.com.br. Stands de produtos de dança estarão expostos com entrada gratuita.



Serviço

O que é: Baladi Congress

Local: São Salvador Hotéis e Convenções, no Stiep

Data: 09, 10 e 11 de agosto (sexta, sábado e domingo)

Horário: a partir das 9h