Evento na ABI debate projeto do túnel para pedestres no Centro Histórico de Salvador

A Associação Baiana de Imprensa (ABI) está realizando um evento em celebração ao aniversário de Salvador. Em abertura realizada nesta terça-feira (28), na sede da instituição, localizada na Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador, os convidados debateram sobre o projeto do túnel para pedestres que prevê ligar o Campo da Pólvora ao Taboão.

O debate “Túnel para pedestres: Qual o impacto na mobilidade do Centro Histórico?”, foi atração do primeiro dia de programação da Roda de Conversa “Salvador, 474 anos: Entre história, memória e luta”. A mesa foi composta pelo arquiteto urbanista Paulo Ormindo, a engenheira Ilce Marília Dantas Pinto e o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos Souza.

A construção do túnel para pedestres foi aprovada pela Câmara Municipal de Salvador (CMS) no dia 15 de março, após passar por diversas reformulações, desde 2019. Para o secretário da Seinfra, a iniciativa é uma maneira de aproximar o Centro Histórico do dia a dia do soteropolitano, especialmente o Pelourinho e seu já conhecido circuito cultural.

“O que a gente está propondo para Salvador é um projeto inovador. É um túnel de uma passagem de pedestre com esteira rolante, com iluminação de LED, com monitoramento de câmeras, com a oportunidade da pessoa deixar o seu carro em casa, por exemplo”, explicou Luiz Carlos Souza, durante o evento. [veja debate completo aqui]

Evento segue até está quarta-feira (28) (Foto: ascom/ ABI)

No decorrer do debate, que durou quase três horas, Ilce Dantas, ressaltou a importância da iniciativa da ABI para que o debate sobre a obra seja levado para a população. “A gente tem que ver o que é o melhor para a população e nem sempre isso significa considerar apenas as soluções técnicas. Qual é o objetivo de fazer esse projeto? Transporte não é o final. Transporte é o meio”, afirmou engenheira civil e doutora em Engenharia de Transportes

Diante dos levantamentos, Ernesto Marques, presidente da ABI, demonstrou boas expectativas para as discussões desta quarta-feira (29) - segundo e último dia de evento. “Estamos alinhados com outras instituições que pensam a cidade. Acho que cumprimos o nosso objetivo de contribuir para um debate rico sobre o tema. Reunimos colegas interessados em fazer uma cobertura ética, séria, com contrapontos e toda a discussão que uma proposta como essa requer”.

Programação

A Roda de Conversa termina amanhã, 29 de março, data em que é celebrado o aniversário de Salvador. A abertura será do jornalista e publicitário Nelson Cadena, diretor de Cultura da instituição. Às 15h, o professor Rafael Dantas, historiador e artista plástico, guiará o bloco “O 29 de março e a Cidade do Salvador: Iconografia e História”, mediado pelo jornalista e pesquisador Luis Guilherme Pontes Tavares, 1º vice-presidente da ABI.

No segundo bloco, às 16h, a jornalista e palestrante Silvana Oliveira, gerente de Jornalismo da Rádio Sociedade, trará o debate “Negritude e gênero na imprensa de Salvador”. A mediação é da jornalista Jaciara Santos, especializada em jornalismo policial e diretora de Comunicação da ABI.

Toda programação é transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da ABI (https://www.youtube.com/@abi_bahia)