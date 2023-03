Evento na Estação da Lapa vai reunir moda, consumo consciente e empreendedorismo

A Estação da Lapa será palco de um evento único nos dias 16 e 17 de março. O Lapô Fashion – Second Hand vai unir moda, criatividade, consumo consciente e empreendedorismo.

O evento vai acontecer no Térreo da Estação da Lapa, uma das áreas mais movimentadas do complexo. Serão 15 brechós funcionando em uma estrutura de lojas individuais, identificadas na fachada de cada uma, onde o público vai encontrar produtos em perfeitas condições de uso e por preços convidativos. O espaço terá ainda dois ambientes instagramáveis.

Sob a curadoria da jornalista Paula Magalhães e do produtor de moda Helenildo Amaral, profissionais que trabalhamos juntos há 10 anos e comandam o Brechó da Betty desde 2019, 15 brechós da cidade vão comercializar uma seleção especial de produtos, com destaque para roupas, calçados e acessórios, com preços começando em R$ 5.

“Nosso objetivo é promover em Salvador a cultura do second hand, difundida mundialmente. Mostrar para o público que é possível consumir produtos que já foram de outras pessoas e que podem continuar tendo utilidade nas mãos de um novo dono”, afirma Paula. Com Helenildo na produção, a jornalista apresenta o quadro Expresso da Moda no programa Mosaico, da TV Bahia, e assina a editoria de moda do jornal CORREIO.

Após criar o escopo do projeto, que tem a Estação da Lapa como grande parceiro e realizador, a dupla criativa foi em busca de brechós que se alinhasse com a proposta do evento e topassem participar do evento. “Já conhecíamos muitos deles e ficamos felizes com a receptividade dos empreendedores que abraçaram o projeto. Temos certeza de que será um sucesso e o primeiro movimento de muitos que virão depois”, afirma Paula.

Participam desta edição do evento o Poppy Bazaar, Humana, Hoja de Vestir, Barganhei, Suricata, Eve Brechó, Tau e Tau, Mina de Ouro, Brechó Querusar, Desapega, Brechó da Betty, Hellui, Caritas, Closet e Fresh Salcity.

Também haverá palestras sobre empreendedorismo durante os dois dias de evento.

Confira a programação:

Dia 16

9h30: “Vendas: convertendo o não pelo sim”, com João Paulo Lima

14h: “Vitrine de milhões: vitrinismo e visual merchandising chamando atenção com pouco”, com Paula Almendra

17h30: “Marketing Digital: números trazem engajamento?”, com Daniel Medeiros

Dia 17

9h30: “Como atender o cliente e não perder dinheiro”, com Adriana Pereira

14h: “Marketing Digital: números trazem engajamento?”, com Daniel Medeiros

17h30: “Convertendo o não pelo sim”, com João Paulo Lima

O evento é gratuito e presencial e as inscrições podem ser feitas pela Sympla. Mais informações pelo whatsapp (71) 98121-4883 (horário comercial). Os inscritos devem levar seu QR code de inscrição impresso ou no celular.