Evento 'Notáveis Personalidades' acontece em Salvador nesta quinta (25)

Empreendedorismo, ambientes corporativos e inovação são alguns dos temas que serão debatidos na 12º edição do projeto "Notáveis Personalidade", que acontece nesta quinta-feira (25), no Hotel Fiesta, a partir das 19 horas. O evento contará com três palestras de personalidades de destaque no mundo dos negócios. Um dos participantes é Geraldo Rufino, ex-catador de latinhas e atualmente CEO da maior empresa de desmontagem e reciclagem de veículos da América Latina.

Rufino, que é autor de dois livros sobre empreendedorismo, apresentará a palestra “O Poder da Positividade: O Catador de Sonho” a partir das 20h50. Outra convidada é Renata Castello Branco, fundadora da Excelência Consultoria RH. A empresária falará para o público sobre ferramentas e comportamentos que auxiliam a prosperidade na vida, na carreira e nos negócios.

"Esse evento se propõe temas atuais e essenciais para que a gente amplie nossos conhecimentos e reflexões de questões extremamente práticas ligadas a empreendedorismos e sustentabilidade do negócio", afirma Renata Castello Branco.

O coach e mentor de negócios Moisés Ribeiro, que atua há 20 anos na área comercial, também estará presente no encontro. Com a palestra "Empreendedor Protagonista", Moisés abordará técnicas e comportamentos para elevar o desempenho individual e de empresas. "Serão apresentadas técnicas, ferramentas e metodologias, cientificamente validadas , capazes de potencializar recursos já existentes, acelerando os resultados e atingindo os objetivos mais rápidos", diz.

O evento é promovido pela CIN Capital Intelectual, que já trouxe para Salvador personalidades como Mario Sergio Cortella, Luiza Trajano e Leandro Karnal. Parte das vendas dos ingressos serão destinadas às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).