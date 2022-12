Evento pela paz lota Campo Grande com participação de Ivete e Brown

Ivete Sangalo e Carlinhos Brown emprestaram suas vozes para participar do Movimento Você e a Paz 2022, na Praça do Campo Grande, ao lado do líder espiritual Divaldo Franco, realizado no início da noite desta segunda-feira (19). O evento busca evidenciar que a paz não é um privilégio de apenas um grupo, mas de todas as pessoas. A primeira edição foi em 1998, em Salvador. Hoje, a iniciativa chega a sua 24ª edição e acontece em mais de 75 cidades do mundo, estando presente em 14 países. No Brasil, ocorre em 60 municípios.

O evento contou também com a participação de Nando Cordel e da banda da Marinha do Brasil, que tocou o Hino Nacional. O movimento, que foi transmitido ao vivo no Youtube em diversos idiomas, agraciou com um troféu quatro instituições sem fins lucrativos que fazem projetos sociais na Amazônia, Itália, Londres e Alemanha.

Segundo Telma Barreto, coordenadora do evento, a partir do ano 2000, o troféu começou a ser distribuído para as instituições que se destacam na luta por justiça social e pela paz. “A premiação vale para três categorias: instituição que realiza, personalidade física que se doa e empresa que viabiliza. É uma forma de incentivo para que continuem realizando essas ações”, disse.

O idealizador do movimento, Divaldo Franco, ressaltou que o objetivo do evento é despertar a consciência humana para a sua própria felicidade. “Todos desejamos a paz, mas sempre com a proposta de que se venha através de outrem. A nossa proposta é levar a nossa paz, daí o título: ‘Você e a Paz’ ou 'A Paz e Você’”, pontuou.

“Não adianta que o outro esteja tranquilo e queira mudar a sua própria vida. Se ele trabalhar pelo bem e se tornar um modelo de valores, aí eu posso imitá-lo. É através dessa imitação que o mundo se transforma. Nós não mudaremos o mundo, o mundo muda quando nós mudamos. Precisamos respeitar o que é diferente da gente. A paz proporciona saúde, bem-estar, alegria e fomenta, sobretudo, o progresso”, acrescentou o líder espiritual.

Quem também estava no local foi um dos representantes do catolicismo em Salvador, o Padre Lázaro Muniz. De acordo com ele, a paz é uma construção que deve ser feita por todos. “É uma construção artesanal, precisa de muitas mãos. Esse projeto de Divaldo Franco vai recordar cada um de nós que a paz somos nós e que cada um responsável por isso. A paz não é apenas a ausência de guerra e de conflitos, mas é a construção de justiça, amor, respeito, solidariedade e valorização das pessoas. É tudo isso que vai levar o mundo à paz”, destacou.

Representando a religião de matriz africana, Ângela Ferreira, Iyakekerê do Terreiro de Gantois, relembrou os casos recentes de ataques ao candomblé para falar da importância da paz. “Nós descendemos e pertencemos a uma religião e, dentro do terreiro, a tônica é o acolhimento, a gente não separa por cor, raça, altura, cor de olhos, acolhemos a todos. Então, sofremos por conta dessas agressões, por conta da nossa religião, da nossa cor e da nossa origem”, afirmou.

Ângela comentou ainda que é confortante que exista movimentos que promovam encontros com o objetivo de disseminar a paz nos corações das pessoas: “Somos todos filhos do mesmo Deus criador do universo, cada um é denominado de acordo com sua cultura. Ficamos muito felizes de fazer parte desse movimento, que vai crescer cada vez mais até que todos possam reconhecer que cada um precisa estar em paz para que todos nós estejamos em paz”.

O cantor Carlinhos Brown desejou que o afeto, que é compartilhado da mãe para o filho desde o útero, seja levado como uma extensão para todos, e que o Natal traga muita esperança. “Que coisa boa ter felicidade, mas ter felicidade sozinho é solidão, temos que distribuir esse sorriso”, pediu o artista. “Que nós consigamos verdadeiramente progredir em direção ao merecimento, merecemos essa paz que estamos clamando, porque você é a paz, então leve sua paz aonde você for”, finalizou.

Brown e Ivete cantaram uma música juntos para fechar o evento (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

Emoção

Para uma praça lotada, a grande maioria sentada e assistindo ao show atentamente, Ivete Sangalo cantou clássicos, como “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, que causou muita emoção no público. A cantora também falou da importância da paz e se emocionou ao citar os problemas atuais do Brasil, como a fome e a injustiça social: “Que essa bola de luz, afeto e fé desse encontro alcance as pessoas que se encontram hoje inábeis para resolver os seus problemas e viver essa vida como merecem viver: na felicidade, na alegria, na potência que é estar vivo. Eu dedico isso hoje para vocês”.

Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A estudante universitária Tamires Eduarda, de 23 anos, ficou sabendo do evento hoje e juntou os amigos e família para seguirem em direção ao Campo Grande. Segundo ela, a apresentação de Ivete Sangalo levou a paz para quem estava assistindo. “Sou muito fã de Ivete, faz tempo que não vejo ela e ver esse show traz uma paz enorme para a gente. A gente pode sair daqui um pouquinho mais alegre e mais disposta para seguir o resto da semana”, contou.

Tamires também falou da relevância do evento para o momento de desequilíbrio social que o Brasil enfrenta. “Eu acho muito importante nos reunirmos com pessoas diferentes em prol de uma mesma causa, que é a paz, e todos nós estamos aqui para sentir e viver isso, porque estamos precisando”.

Moradora do interior da Bahia, Daniela Menezes, 41, veio para a capital só para levar seus filhos ao médico. Por sorte, decidiu ver as luzes de Natal do Campo Grande e aproveitou para acompanhar o evento. “Gosto muito dos artistas aqui presentes, mas acho muito mais importante a simbologia da gente pensar a paz como um caminho possível de convivência, solidariedade e amor ao próximo”, salientou a assistente social.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo