Evento que discute futuro dos negócios reúne CEO da Rede Bahia e outros líderes nacionais

Principal encontro empresarial da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), o CEO Fórum 2023 reuniu, na quarta-feira (14), grandes líderes nacionais em Salvador, com o objetivo de discutir o futuro dos negócios. O evento foi realizado no lounge corporativo The Latvian, localizado na Bahia Marina. Entre os convidados, estava o CEO da Rede Bahia, Rogério Bruxellas.

Além de Bruxellas, estiveram presentes mais de 70 executivos que atuam na Bahia, como o CEO da Amcham Brasil, Abrão Neto; o presidente do Banco estadunidense Citi no Brasil, Marcelo Marangon; a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Diez; e a investidora-anjo e cofundadora da Inventivos, a baiana Monique Evelle.

A edição deste ano tem como tema 'Liderança Consciente', que propõe uma liderança orientada por valores e atenta não só às necessidades da empresa mas também às de seu entorno, como questões ambientais, sociais e de governança. Realizado há quase 20 anos, o CEO Fórum promoverá, durante este mês, encontros em 16 municípios, e espera reunir cerca de 5 mil executivos.

Pesquisa Liderança Consciente

Ainda na ocasião, foram divulgados os resultados de uma pesquisa inédita feita pela Amcham em parceria com a agência Humanizadas. Foram ouvidas 763 pessoas — a maioria, ocupante de cargos de alta liderança em grandes e médias empresas.

Segundo 54% dos executivos brasileiros, a prioridade para os líderes do futuro serão o aperfeiçoamento da gestão e o desenvolvimento de pessoas, seguida do fortalecimento dos relacionamentos com clientes, fornecedores e demais stakeholders (44%), e da adoção de novas tecnologias e métodos de trabalho (39%).

Entre os aspectos sinalizados como necessários para o aprimoramento desses líderes, se sobressaem: a capacidade de adaptação e flexibilidade (40%); inovação e criatividade na resolução de problemas (39%); e alinhamento entre propósito, valores e cultura (37%).

Para Abrão Neto, o estudo indica um momento de transição para um novo estilo de liderança, mais flexível, criativo e cooperativo, com menor ênfase em gestão e execução.

"Isso não significa negligenciar a organização e a realização. Esses aspectos continuam sendo importantes, mas a liderança baseada em estruturas rígidas não será mais suficiente para lidar com mudanças rápidas do mundo complexo e tecnológico de hoje", afirma.

Rogério Bruxellas acredita que os dados obtidos por meio do levantamento terão grande serventia para o mercado empresarial baiano. "Isso norteia as empresas nos seus desdobramentos e no modelo a seguir para tornar o ambiente de trabalho cada vez mais criativo, colaborativo, inclusivo e de maior flexibilidade."