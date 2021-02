Evento reúne 16 poetas em lives transmitidas pelo Facebook

A poesia marca presença nas redes sociais durante o mês de fevereiro e o responsável por isso é o projeto A Palavra Encantatória. A iniciativa idealizada e coordenada pelo poeta Douglas de Almeida é composta por quatro edições do Sarau Viva à Poesia Viva e reúne 16 poetas dedicados à arte de recitar. Entre eles, estão Antonio Barreto, Jocelia Fonseca, Nelson Maca, Alex Simões e Jovina Souza.

Em formato híbrido, o evento terá lives e gravações de vídeos, sempre às 19h, com apresentações dos convidados e presença reduzida do público, por conta da pandemia. A estreia acontece nesta quinta-feira (4), na sede da Biblioteca Betty Coelho, na Boca do Rio, com Juvenal Payayá, Jovina Souza, Jocélia Fonseca e Antonio Barreto. Todos os eventos serão transmitidos ao vivo pelo Facebook e Instagram.

O segundo encontro, no dia 11, será na Praça da Piedade com Marcos Peralta, Semírames Sé, Alex Simões e Negafya. No dia 18, o evento passa para a Aldeia Hippie, em Arembepe, onde vai contar com a participação de Walter Cézar, Michelle Saimon, Sidney Rocha e Douglas de Almeida. Já no dia 25, a Biblioteca Prometeu Itinerante recebe Nelson Maca, José Inácio Vieira de Melo, Rita Santana e Carlos Verçosa.

“Tratam-se de integrantes de gerações e linhas estético-ideológicas distintas que recitarão poemas e, de forma breve, narrarão suas trajetórias, na perspectiva de evidenciar a rica e expressiva diversidade étnico-cultural baiana”, explica o poeta Douglas de Almeida. O projeto contemplado pelo Edital em homenagem a Jorge Portugal conta com recursos da Lei Aldir Blanc.