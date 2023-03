Evento voltado ao público feminino reúne mulheres líderes de negócios

Foi realizada, nesta terça-feira (7), no Shopping Paralela, a segunda edição do Business Women Relationship (BWR), evento que reúne mulheres líderes de negócios e de suas próprias carreiras. O objetivo principal do BWR é justamente aproximar personalidades femininas de destaque no mercado.

As painelistas promoveram debates e trocas sobre suas vivências e experiências de sucesso. Assim, por meio do compartilhamento de cases, conquistas e aprendizados, o evento visa fortalecer uma rede feminina de negócios e transformar o ambiente corporativo.

Pela segunda vez, a iniciativa contou com a participação da diretora do CORREIO, Renata de Magalhães Correia, em um dos painéis, ‘O sucesso e o caminho: histórias que inspiram’. “Hoje, a gente vê que a mulher, onde estiver, tem protagonizado grandes transformações, então, debater para mulheres na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher é muito enriquecedor”, afirmou Renata.

A diretora, ainda, exaltou o empenho do jornal em pautas femininas. “O CORREIO sempre está presente nessas ações que valorizam o trabalho das mulheres. Nós trabalhamos com muitas mulheres que se destacam”, acrescentou ela.

Entre as painelistas em ‘Liberdade feminina: o que já conquistamos e aonde queremos chegar’, esteve a jornalista e apresentadora Val Benvindo. Essa posição de referência, porém, ainda lhe causa estranhamento. “Eu sou uma mulher preta, e mulheres pretas, por bastante tempo, não foram escutadas. Entender que tem gente que tem vontade de me escutar é muito legal”, compartilhou Val.

Primeira-dama de Salvador, a enfermeira Rebeca Cardoso integrou o painel ‘A mulher contemporânea e os desafios nos espaços de poder’. “É importante estar próximo de mulheres que são fortes exemplos e que inspiram e poder ouvi-las e, também, contribuir com a minha história de vida”, declarou Rebeca.

Por mais espaço

Mesmo com os avanços evidenciados a partir da realização de iniciativas como essa, a produtora Andrea Dorea ressalvou que há, ainda, bastante espaço a ser conquistado. “A gente tem hoje um índice de 68% de desigualdade de gênero no mundo; as mulheres têm 75% dos direitos legais em relação aos homens”, exemplificou Andrea. “Falar sobre isso é, também, uma etapa.”

Seguindo a mesma linha de pensamento, a publicitária e empreendedora Ana Coelho defende que eventos como o Business Women Relationship se tornem frequentes. “É um foco que eu acho que, ao longo do ano, a gente tem que estar debatendo: a importância e como ocupar esses espaços. Não só por mulheres mas também por outras minorias”, falou Ana.

Com expressão tanto no cenário local como no nacional, o BWR foi gratuito e destinado exclusivamente ao público feminino. “O grande objetivo desse evento é falar sobre o espaço que a mulher está ocupando hoje e promover um networking. Tanto que ele não começa pelos painéis, e sim pelo coffee break”, afirmou a analista de Marketing do Shopping Paralela, Rafaela Pinto.

A oportunidade foi aproveitada e celebrada por pessoas como a empresária Eurides Nascimento, de 41 anos. “Pra mim, estar num espaço como esse é inspirador, porque eu percebo que não tô sozinha”, contou Eurides, que trabalha com tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras).