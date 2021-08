Eventos com mais de 500 pessoas são encerrados pela polícia em Conquista

Ao menos seis festas clandestinas foram encerradas no interior da Bahia entre o sábado (31) e o domingo (1º), em cumprimento ao decreto do governo do estado que proíbe eventos com mais de 200 pessoas durante a crise sanitária do coronavírus.

Em Vitória da Conquista, sudoeste do estado, três eventos chegaram a registrar presença de mais de 500 pessoas cada um, o que está proibido mesmo na fase verde de reabertura.

Essas festas foram na madrugada sábado, nas quais a maioria das pessoas estava sem máscara e consumindo bebidas alcoólicas. Quatro pessoas foram levadas ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Conquista para prestar esclarecimentos.

Os eventos aconteceram entre o loteamento Vila Elísia e o povoado da Estiva, zona rural de Vitória da Conquista. Equipamentos de som e de iluminação foram apreendidos.

A operação contou com a participação da Polícia Militar, Secretaria de Serviços Públicos, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária. Com informações da TV Bahia e do site Giro Ipiaú.