Eventos combinam formatos presencial e online

Não podemos falar em normalidade, mas aos poucos a vida cultural vai entrando nos eixos. E absorvendo modelos experimentados na quarentena, com parcerias com a televisão e com o streaming - que parecem que vão seguir como parte dos novos formatos. Do Rio de Janeiro vem dois bons exemplos de eventos que acontecem neste fim se semana, presencialmente, mas com transmissão para todo o país.

Aunciado como maior festival de música do ano, o Rock Brasil 40 Anos é o primeiro grande evento-teste de cultura ao ar livre da capital carioca. Começou na quinta-feira (6), no Centro Cultural Banco do Brasil e em outros espaços localizados no centro da cidade, e segue até 1º de novembro, com incremento nos fins de semana, quando acontecem shows para 2,5 mil pessoas. As apresentações principais são a partir das 17h30, na Praça da Pira, na Candelária, e a produção garante vai exigir o comprovante de vacinação, além de testes anti-covid .

De hoje (9) a segunda (11), na véspera do feriado, o evento recebe artistas que marcaram o rock nacional nos anos 80 e 90 como Hanoi Hanoi, Fernanda Abreu (com participação especial de Fausto Fawcett), Leoni, Leo Jaime, Frejat e Paulinho Moska. Todas as tardes serão abertas com a apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica, que preparou um repertório totalmente dedicado ao rock nacional.

Quem não puder comparecer à Praça da Pira ou estiver fora do Rio tem a chance de conferir as apresentações ao vivo pelo canal do Rock Brasil no Youtube. Com a transmissão, que terá direção do cineasta Bruno Murtinho, o público de casa vai poder curtir não só a performance dos artistas como todo o visual do entorno da praça. Os shows principais também podem ser vistos, a partir das 21h, no Canal Brasil.

Em um ritmo mais aconchegante, Lulu Santos anuncia sua volta aos palcos na Lulu Live, neste sábado (9), às 20h, que será transmitida com exclusividade pelo Globoplay - com sinal aberto para não assinantes da plataforma. O show também celebra o lançamento de Inocentes, música inédita de Lulu em parceria com a banda Melim, que participa da apresentação. “Minha expectativa é a melhor possível, é nosso retorno com um show renovado, lançamento, participação luxuosa, uma reconexão,” conta Lulu.

No repertório, Lulu ainda vai cantar grandes sucessos que marcaram sua carreira, como o O Último Romântico, Um Certo Alguém e Tempos Modernos. “A turnê Alô Base também celebra os 40 anos de lançamento de meus dois primeiros singles, Tesouros da Juventude e Areias Escaldantes, que estiveram muito tempo fora do set list e agora retornam triunfais abrindo os procedimentos”, convida Lulu.





SERVIÇO



Lulu Live -Lulu Santos inicia a turnê Alô Base, com show às 20h. Transmissão no Globoplay com sinal aberto e participação da Melim

Rock Brasil 40 Anos - Canal Brasil transmite ao vivo shows de Fernanda Abreu e Fausto Fawcett (sábado), Leo Jaime (domingo) e Frejat (segunda), sempre a partir das 21h





Sean Connery em James Bond Nunca Mais Outra Vez (Foto: Divulgação)

Telecine disponibiliza 24 filmes do agente secreto James Bond

Especial 007 Aproveitando a estreia de 007 - Sem Tempo Para Morrer, o Telecine preparou um especial na medida para os fãs do agente secreto James Bond: todos os 24 filmes da franquia estão disponíveis no acervo do streaming e os assinantes ainda têm direito a meia- entrada em dois ingressos para ver o novo longa nas telonas. O benefício contempla as redes Kinoplex e UCI, na compra via Ingresso.com.

Já o canal Telecine Premium preparou um especial para este domingo (10), que tem início com a estreia do documentário Ser James Bond, às 14h, com entrevistas do ator Daniel Craig, da produtora Barbara Broccoli e do roteirista Michael Wilson. Em seguida, vão ao ar 007 - Cassino Royale (15h), 007 - Quantum of Solace (17h35), 007 - Operação Skyfall (19h30), e 007 Contra Spectre (22h), todos estrelados por Craig, que se despediu do personagem com o filme que está nos cinemas.

James Bond apareceu pela primeira vez nos cinemas em 007 Contra o Satânico Dr. No, de 1962, com Sean Connery no papel principal. Mas ao longo dos quase 60 anos da franquia, outros cinco atores já deram vida ao agente secreto. A franquia 007 já ganhou cinco Oscars.