Eventos, cosplays e mundo nerd: a retomada está próxima? Veja vídeo

Com a pandemia do coronavírus, o mundo precisou parar. A nova realidade gerada pela covid-19 fez com que o universo nerd, dentre tantos outros setores do entretenimento, se adaptasse. Apesar das dificuldades iniciais, o mercado se ajustou às novas configurações até que a fase de retomada chegasse.

Ansiosos pelas inúmeras possibilidades que essa volta proporciona, grandes empresas de eventos e até mesmo os estúdios de cinema pensam no amanhã, sem esquecer da situação de hoje. Os lançamentos de filmes com um breve espaço de tempo entre os cinemas e os streamings são um exemplo dessa atenção, como foi feitorecentemente pelo HBO Max com o longa O Esquadrão Suicida.

Ainda com esse pensamento, eventos como a DC FanDome e a Comic Con Experience (CCXP) Worlds 2021 ainda acontecerão de forma virtual neste ano, respectivamente, nos dias 16 de outubro e 4 e 5 de dezembro. No entanto, a CCXP já anunciou durante entrevista coletiva nesta terça-feira (14) que, ano que vem, os fãs podem se preparar para voltar a viver a experiência do evento presencial. Nos dias 1 a 4 de dezembro de 2022 a CCXP volta para sua casa, na Expo São Paulo, para alegria geral dos fãs brasileiros. A pré-venda do evento começa no dia 29 de setembro, junto com as inscrições e vendas da CCXP Worlds 2021, no site da Comic Con.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier