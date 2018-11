Eventos do Secovi-Ba e Assindcon comemoram o Dia do Síndico

Em meio às atribulações de um condomínio, o síndico é a figura de referência para todos os momentos. Gestão de recursos, mediação de conflitos e distribuição de funções são algumas das responsabilidades deste personagem cuja existência é comemorada nesta sexta-feira (29), o Dia do Síndico. Para celebrar a data, entidades representativas da categoria realizarão homenagens e encontros em Salvador e no interior do estado.

Na capital, o Sindicato da Habitação da Bahia (Secovi-Ba) realizará o VI Café com o Síndico, evento anual em homenagem à data, na Casa do Comércio. Durante o evento que está marcado para começar às 9h, a entidade apresentará dois novos produtos ao público: o Clube Secovi de Benefícios e o Cartão de Descontos.

O primeiro é um programa que busca facilitar o acesso do público aos serviços prestados pelo Secovi-Ba ao público. Já o Cartão de Descontos será voltado para associados-contribuintes da entidade, com o objetivo de oferecer benefícios, como descontos e promoções exclusivas, em estabelecimentos que comercializam produtos e serviços voltados para condomínios e empresas.

O encontro ainda conta com duas palestras. Uma ministrada pelo advogado Hélio Azevedo com o tema “Sistema de Conformidade na Gestão Condominial”, e a segunda, pela ex-Superintendente Regional do Trabalho e Emprego da Bahia, Isa Simões, que falará sobre “Mediação e Arbitragem na Área Condominial”. O evento é gratuito, mas é necessário se inscrever através do e-mail cursos@secovi-ba.com.br.

Interior

A Associação Brasileira de Síndicos, Condomínios e Empresas Afins (Assindcon) inaugura hoje, a Gerência Regional de Vitória da Conquista, a cerimônia contará com uma homenagem à síndica de destaque no município na Câmara Municipal. “É uma forma de valorização destes profissionais tão importantes para a gestão do ambiente condominial”, explica, explica o presidente nacional da Assindcon, Gilmar Antônio. “Além apresentaremos algumas das ações que vão dinamizar o calendário de atividades da associação em 2019, como o jornal da Assindcon, que será produzido em parceria com o CORREIO, cursos de qualificação profissional para quem atua no ambiente condominial”, completa.

Serviço

Secovi-BA: Café com o Síndico

Quando: 30 de novembro

Qual horário: 09 às 12h

Local: Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1109

Inscrições: cursos@secovi-ba.com.br ou (71) 3272-7272

Serviço Assindcon: Dia do Síndico

Quando: 30 de novembro

Horário: 8h30

Local: Câmara Municipal de Vitória da Conquista - Pça Tancredo Neves, 19 - Centro, Vitória da Conquista.