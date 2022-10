Eventos esportivos provocam alterações no trânsito em Salvador neste domingo (23)

A capital baiana será palco de atividades esportivas na manhã deste domingo (23). Por isso, haverá alterações do tráfego de veículos nos bairros da Pituba, Barra, Boca do Rio, Ondina e Caminho das Árvores. Confira os detalhes abaixo.

GP BAHIA DE CISLSIMO

DATA: Domingo (23) – 6h às 9h30

LOCAL: Pituba (Orla)

Devido ao evento ciclístico, a Av. Octávio Mangabeira terá as faixas à esquerda interditadas nos trechos entre o Posto de Combustível Shell e Colégio Integral (no sentido Itapuã) e entre o restaurante Rei do Pirão até o Real Classic Bahia Hotel (sentido Pituba).

PEDAL OUTUBRO ROSA SALVADOR

DATA: Domingo (23) – A partir das 7h30

LOCAL: Barra e Boca do Rio (Orla)

O pedal saíra do Largo do Farol da Barra, passando pelas Av. Oceânica, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira (onde irá fazer o retorno em frente ao Restaurante Iemanjá), Av. Manoel Dias, Rua Professor Oséas Santos, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de Santana e Rua da Paciência, retornando para o Largo da Barra. As interdições serão progressivas, acompanhando o percurso do evento.

DESAFIO DO OUTUBRO ROSA

DATA: Domingo (23) – Das 6h às 7h30

LOCAL: Ondina e Barra (Orla)

O evento irá interditar a Av. Oceânica, no trecho que compreendido entre a Praça do Speed Lanches e o Largo do Farol da Barra. Também será interditada a faixa à direita, entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro. Os veículos que trafegam no local têm como opção, no sentido Rio Vermelho, usar a Rua Sabino Silva, Rua N e Av. Centenário. Já no sentido Ladeira da Barra, condutores podem usar a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Bournier, Largo do Chame-Chame e Av. Centenário.

CIRCUITO SANTANDER TRANK AND FIELD SHOPPING DA BAHIA

DATA: Domingo (23) – A partir das 6h

LOCAL: Caminho das Árvores

O circuito irá partir da Rua Alfazema, interditando progressivamente uma faixa da Av. Paulo VI, Av. Antônio Carlos Magalhães, marginal da Av. Tancredo Neves (no contra fluxo de veículos), até chegar ao estacionamento do Shopping da Bahia.

RUAS DE LAZER – AV MAGALHÃES NETO

DATA: Domingo (23) – 7h às 17h

LOCAL: Pituba/Costa Azul

Com o Ruas de Lazer, o trânsito na região terá alterações, inclusive no recém inaugurado Complexo Viário Tatti Moreno, que será totalmente interditado das 7h às 17h. Neste período, o tráfego de veículos também será bloqueado na via principal da Avenida Magalhães Neto, no sentido Avenida Tancredo Neves, no trecho compreendido entre a Rua Fernando Menezes de Góes e as proximidades do Mercado GBarbosa.

Ainda no sentido Avenida Tancredo Neves, o trânsito será interditado entre a saída do Mercado GBarbosa e a entrada do Complexo Viário Tatti Moreno. Já no sentido orla, a via principal da Avenida Professor Magalhães Neto será interditada da saída do Complexo Viário Tatti Moreno até a via marginal da avenida.

PROCISSÃO NA FESTA DO PADROEIRO

DATA: Domingo (23) – A partir das 14h30

LOCAL: São Gonçalo

A interdição acontecerá de forma progressiva, partindo da Rua São Gonçalo, na altura do Centro de Formação Amarante, seguindo até a Paroquia São Gonçalo do Retiro, localizado na Rua Milton Gomes Costa.

Durante as interdições, o acesso de moradores será permitido mediante comprovação de endereço. Agentes de trânsito e transporte estarão no local para orientar condutores, pedestres e passageiros.