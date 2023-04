Eventos na Concha Acústica e TCA podem ficar mais caros com suspensão de benefício

Os membros da Associação Baiana de Produtores de Eventos (Abape) usaram a rede social para alertar que os ingressos de eventos realizados no Teatro Castro Alves (TCA) e na Concha Acústica podem ficar mais caros este ano. Segundo a categoria, o aumento é motivado pelo fim do incentivo que vinha sendo concedido pelo governo do Estado para ajudar os artistas e produtores a amenizarem os prejuízos causados pela pandemia.

Durante esse período, a Fundação Cultural do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Cultura da Bahia (Secult) - responsável pela administração dos dois espaços, junto com a Funceb - concedeu um desconto de 50% no valor do uso do TCA e da Concha. Além disso, o Estado reduziu o percentual de arrecadação sobre cada evento de 10% para 5%. Segundo a Abape, sem este incentivo, os artistas e produtores culturais não têm outra opção senão aumentar o valor dos ingressos para suas produções.

Ainda segundo eles, a decisão do governo coincide com o incêndio que atingiu o teto do TCA e causou mais prejuízos para a categoria, que ainda se sente em recuperação dos prejuízos da pandemia.

“O setor ainda enfrenta grandes dificuldades que demandam tempo e mais apoio e políticas públicas por parte do poder público [...] Artistas e produtores culturais vêm se manifestando e pedindo apoio da imprensa e da população para reverter a decisão”, destaca a Abape.

Em nota, a Secult afirmou que a decisão de retomar o valor cheio da pauta dos equipamentos tem o objetivo de não prejudicar a manutenção deles. A pasta alega ainda que a manutenção do desconto equivale à perda de pouco mais de R$ 1 milhão ao ano em receita. A Secult diz que a Abape não compareceu a uma reunião com a dirigente da Funceb, Piti Canella, no dia 27 de março, para tratar dos novos rumos para o setor cultural e de eventos da Bahia.

“Em sua trajetória enquanto produtora cultural por mais de 30 anos, a dirigente da Funceb, Piti Canella, se solidariza com os artistas e produtores por entender o mercado, porém é imprescindível que se mantenha a qualidade estrutural e de pessoal de todo Complexo do Teatro Castro Alves”, conclui a nota.