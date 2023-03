Everaldo comemora artilharia no Bahia e projeta evolução na temporada

Contratado para ser a principal referência do ataque do Bahia, Everaldo, enfim, parece ter encontrado o caminho das redes. Autor de dois gols na goleada por 4x1 sobre o Itabuna - que valeu ao tricolor a vaga na final do Baianão -, o camisa 9 assumiu a artilharia do Esquadrão em 2023.

Com seis gols, Everaldo superou Biel, que soma cinco tentos no ano. Entrevistado nesta segunda-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, o jogador comemorou a marca após muitas cobranças da torcida, mas diz que ainda está longe do ideal.

"A torcida tem o direito de cobrar, desde que seja uma cobrança pacífica. Eu também não estou satisfeito com o meu desempenho, tenho muito a melhorar e estou melhorando. Com certeza eu hoje me sinto muito melhor do que no começo da temporada. Isso leva tempo, é a readaptação ao futebol brasileiro, ao novo grupo de jogadores", disse ele, antes de completar:

"Eu estou me sentindo melhor, estou dando o meu melhor nos treinos e jogos. Às vezes as coisas acontecem do jeito que eu quero, às vezes não. Mas o que eu tenho que fazer em relação a essa cobrança é continuar melhorando. Não discutir, brigar. É continuar treinando, dar o meu melhor no jogo, é a única coisa que tenho a fazer".

Contra o Itabuna, o Bahia apostou em um novo esquema, com três zagueiros e liberando os alas. A equipe apresentou um bom futebol e deixou os tricolores satisfeitos na Fonte Nova. Para Everaldo, o time conseguiu entender melhor as ideias do técnico Renato Paiva. O centroavante afirmou que acredita no trabalho desenvolvido no Bahia, mesmo após um início de ano ruim.

"O torcedor tem que confiar. O nosso time é bom, tem tudo aquilo que eu já falei algumas vezes. O torcedor está percebendo que o nosso time está se consolidando, está entendendo melhor o que o professor pede, está se entrosando melhor. Deu para ver na semifinal, o time fez o que o professor pediu, pressionou, ficou com a bola, fez gol. Estamos satisfeitos com o que foi feito até agora? Não. Sabemos que podemos mais. Temos que manter essa constância, comprar o que o professor pede e colocar em prática", afirmou.

Apelo

Durante a entrevista, Everaldo fez um apelo e pediu o apoio da torcida durante os 90 minutos na Fonte Nova. Segundo ele, a força do torcedor na arquibancada ajuda os atletas em campo. Nesta quarta-feira (22), o Bahia recebe o CRB pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O Esquadrão não tem mais chance de classificação.

"Quero colocar um ponto que é muito importante para nós quando jogamos em casa, que é ter a torcida ao nosso lado durante os 90 minutos independente do que aconteça. Depois do jogo, se quiserem vaiar o que foi feito, tem o total direito. Mas é muito importante para nós que a torcida nos empurre, independente do jogador que estiver em campo. Estamos vestindo a camisa do Bahia, estamos juntos, jogadores, comissão técnica, torcida, roupeiro... Se a torcida estiver empurrando vai ser muito mais fácil. Quando isso não acontece, se torna mais difícil", explicou.