Everaldo comemora primeiro gol pelo Bahia, mas lamenta empate: 'Amargo'

O dia que era para ser de festa para o atacante Everaldo terminou com frustração. Aposta do tricolor para a temporada, o centroavante desencantou com a camisa do Esquadrão e marcou o primeiro gol pelo clube durante a partida contra o Ferroviário, neste sábado (4). O tento foi anotado aos 38 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Mas o time levou o empate aos 47 minutos e não conseguiu vencer.

Após a partida, Everaldo comemorou o gol, mas lamentou o resultado. O Bahia ainda não venceu na Copa do Nordeste e soma apenas um ponto em duas partidas pelo torneio.

“Muito feliz pelo gol, mas infelizmente saímos com o empate que teve gosto de derrota. Quero Agradecer a torcida que compareceu, apoiou até o final. Às vezes o resultado não será o melhor, mas é buscar sempre ganhar. Hoje a gente sai devendo, mas é ter cabeça erguida. Quarta tem jogo de Campeonato Baiano onde decidimos a classificação. É pensar no futuro”, disse.

Everaldo foi bastante festejado pelos companheiros após marcar o primeiro gol. O próximo desafio do Bahia na Copa do Nordeste será contra o Fortaleza, na Fonte Nova. Antes, o time encara o Bahia de Feira, na quarta-feira (8), em Feira de Santana.