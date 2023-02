Everaldo destaca indignação do elenco e promete mudança de postura do Bahia

Ainda juntando os cacos após ser goleado por 6x0 pelo Sport, o Bahia tenta assimilar o momento que atravessa na temporada para dar a volta por cima e voltar aos trilhos. Nesta sexta-feira (24), o atacante Everaldo foi entrevistado no CT Evaristo de Macedo e falou sobre a crise no Esquadrão.

O jogador afirmou que o elenco está "indignado" e unido para mudar a situação do clube. Antes do início dos treinos na Cidade Tricolor, elenco e comissão técnica se reuniram no auditório e tiveram uma longa conversa.

"A mesma indignação do torcedor é a nossa, ninguém quer entrar para perder. E com todo respeito, o Campeonato Baiano é uma coisa, a Copa do Nordeste e o Brasieiro é outra. Acho que por conta de um elenco jovem temos que assimilar isso o mais rápido possível", iniciou o camisa 9, antes de completar:

"Tivemos uma reunião com a comissão técnica, obviamente que não vamos externar o que foi falado, mas o torcedor pode confiar no que está sendo feito. Infelizmente faz parte do processo, não é desculpa o que estou dizendo. Ninguém queria entrar no jogo e perder, mas temos que virar a chave. Hoje o treino já foi diferente, com sangue no olho. E isso não foi por conta do protesto, independente disso todo mundo sentiu, viu que o comportamento tem que mudar dentro e fora de campo. Como grupo estamos cientes do que aconteceu e agora temos que dar sequência no trabalho, focar. Será um mês decisivo na Copa do Nordeste, do Brasil e Baiano", disse.

Na quinta-feira (23), a delegação do Bahia foi alvo de protestos durante o desembarque no aeroporto. Os jogadores foram cobrados por alguns torcedores. Já na manhã desta sexta-feira, os muros e ruas do CT Evaristo de Macedo amanheceram com pichações. O meia Daniel e o atacante Vitor Jacaré, além do diretor de futebol Carlos Santoro, foram os alvos.

Everaldo foi questionado sobre as falas de Renato Paiva após o jogo contra o Sport. Na entrevista, o treinador afirmou que o time foi alertado sobre a condição do gramado pesado, mas que os jogadores insistiram no modelo de toque de bola e não mudaram o estilo. O atacante despistou sobre o tema e afirmou que os atletas obedecem a hierarquia do clube.

"O treinador tem o direito de falar o que quiser, de tomar as decisões que quiser, e nós, enquanto jogadores, temos que acatar. Aqui é uma hierarquia, temos que fazer o que ele pede, e agora é trabalhar. Não tem muito o que falar, é trabalhar. Na quarta-feira é um jogo da Copa do Brasil e tenho certeza que o torcedor vai comparecer e as coisas vão mudar com o resultado", explicou.

Como já está classificado à semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia utilizará a equipe sub-20 diante do Itabuna, em Camacã, neste domingo (26). O elenco principal está em preparação para o confronto com o Jacuipense, na quarta-feira (1º), em Pituaçu, pela Copa do Brasil.

No domingo (5), o Esquadrão recebe o Vitória, na Fonte Nova, pelo segundo clássico Ba-Vi do ano. O duelo pela Copa do Nordeste vale muito para os dois times. O tricolor está na lanterna do Nordestão, com apenas quatro pontos. A três da zona de classificação. No Grupo A, o rubro-negro ainda não venceu no torneio.