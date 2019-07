Everton 'Cebolinha' garante presença no jogo contra o Bahia

Artilheiro da Copa América pela Seleção Brasileira, com três gols, o atacante Everton Cebolinha vai reforçar o Grêmio na partida desta quarta-feira (10), contra o Bahia, em Porto Alegre, pelas ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador se apresenta hoje ao clube gaúcho e garante presença no duelo. "Eu chego e já concentro, já vou para o hotel. Pretendo estar inteiro na quarta-feira, apto para jogar", disse o atacante.

Um dos destaques do Brasil no torneio sul-americano, Everton ainda falou sobre as especulações envolvendo o seu nome. O Manchester City, da Inglaterra, é um dos clubes interessados na sua contratação. "Fico tranquilo em relação a isso, se um dia tiver que sair, vai acontecer, mas tenho que estar focado totalmente no Grêmio, porque quarta-feira tem uma batalha muito importante e eu pretendo ajudar", avisou.

Durante a Copa América, sem Everton Cebolinha, o técnico Renato Gaúcho escalou um Grêmio diferente, com Luan atuando como centroavante e Diego Tardelli um pouco mais recuado, no meio-campo. O time titular provável tem Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli e Everton; Luan. O treinador, no entanto, não descartou a entrada de Felipe Vizeu ou André no ataque.

Para a partida diante do tricolor baiano, o Grêmio poderá contar ainda com o zagueiro David Braz, que está regularizado e pode atuar. Apesar disso, ele fica como opção no banco de reservas, já que Kannemann se recuperou de lesão e terá condições de jogo.

Bahia e Grêmio se enfrentam às 19h15 de quarta-feira, na arena do time gaúcho. O confronto de volta será no dia 17, no mesmo horário, na Fonte Nova.