Everton Cebolinha tem camisas importantes da carreira furtadas

O atacante Everton Cebolinha teve importantes camisas da carreira furtadas em um condomínio na cidade de Eusébio, perto de Fortaleza, no último sábado (26). A informação foi divulgada pelo jogador nas redes sociais. O jogador, que está concentrado com a seleção brasileira, na disputa pela Copa América, lamentou o fato e fez um apelo para que as camisas sejam devolvidas.

Segundo Everton, foram levadas as camisas da final da Copa do Brasil de 2016, pelo Grêmio, da apresentação no Benfica e da final da Copa América de 2019 pelo Brasil. "Os quadros que elas estavam penduradas foram quebrados, portanto somente as camisas foram levadas", detalhou.

"Peço encarecidamente que as camisas sejam devolvidas, pois representam momentos únicos da minha vida", postou o jogador.

Everton Cebolinha informou sobre o furto nas redes sociais

(Foto: Reprodução)