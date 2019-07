Everton descarta chance de 'jogo fácil' na decisão da Copa América

A seleção brasileira descarta a chance de ter um jogo fácil com o Peru na final da Copa América, mesmo depois de ter enfrentado o adversário na fase de grupos e aplicado a maior goleada da competição: 5x0. Os jogadores avaliam se tratar de uma partida com condições diferentes e com o rival apresentando um futebol melhor após ter superado favoritos no mata-mata.



O Peru superou dois candidatos ao título no caminho à decisão, ao eliminar Uruguai nas quartas de final, nos pênaltis, e o atual bicampeão Chile na semifinal. "A equipe deles passou por algumas mudanças. Vimos o jogo deles na semifinal, eles tiveram mais posse de bola. Temos de estar atentos para a final", afirmou o atacante Everton.



O lateral esquerdo Alex Sandro disse que por ter perdido de goleada para o Brasil, o Peru adquiriu aprendizado e estará mais preparado. "Cada jogo é uma história, cada final é uma história. Temos que estar preparados para um jogo de final. O Peru chegou pelos méritos deles. Eles evoluíram na competição", comentou.



A seleção brasileira começou na quinta (4) a se preparar para a final da Copa América. O técnico Tite comandou um treino da equipe na Granja Comary, em Teresópolis, sob intensa neblina e sem contar com todos os atletas. O goleiro Alisson e o lateral esquerdo Filipe Luís não foram a campo. Fizeram tratamento de problemas físicos.



Alisson sente um pouco de dor nas costas após uma trombada sofrida no jogo contra a Argentina, no Mineirão, na terça-feira (2). O jogador ficará sob os cuidados da fisioterapia e deve retornar ao trabalho na tarde dessa sexta-feira (5). Já Filipe Luís continua em recuperação de uma lesão na coxa direita e cumpriu trabalho especial na academia para poder retornar à equipe.



Com o atacante Willian lesionado e fora da final, o Brasil cuida para não desgastar os jogadores nem para criar uma euforia excessiva.



O técnico Tite tem cobrado foco e concentração dos atletas, assim como considera o isolamento da Granja Comary importante para o elenco não se atrapalhar na preparação. A partir de agora, todos os treinos até a final serão fechados para a imprensa e para a torcida.



O jovem Everton, de 23 anos, disse que tem sido difícil controlar a expectativa. "Temos de segurar a ansiedade. Isso é bem importante. A gente quer que chegue logo no domingo, que a bola role. Temos de nos preparar bem. O Peru será um grande adversário", afirmou o atacante do Grêmio.