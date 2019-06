Everton é a estrela da Seleção Brasileira no duelo com o Paraguai

Quem diria que, na ausência da estrela Nerymar, o jogador mais decisivo da Seleção Brasileira seria um garoto do futebol nacional? Nesta quinta-feira (27), novamente, os brasileiros ficam na expectativa para que Everton tenha uma grande noite e que o Brasil passe pelo Paraguai.

O duelo acontece às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa América. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga irá diretamente para os pênaltis.

O palco da partida é o mais familiar possível para Everton. “Cebolinha”, seu apelido, defende o Grêmio desde 2012, quando chegou aos 16 anos do Fortaleza, clube que revelou o cearense de Maracanaú.

A chance

Cebolinha é o único titular da Seleção que ainda atua no futebol nacional. E a oportunidade de jogar na ponta esquerda só veio porque a estrela da equipe, o atacante Neymar, se lesionou no amistoso contra o Catar, às vésperas do início da Copa América.

Ainda assim, demorou para ele convencer Tite a colocá-lo entre os 11. Everton foi banco nos dois primeiros jogos da competição, contra Bolívia e Venezuela, sempre entrando no segundo tempo para mudar o cenário.

Enfim, contra o Peru, ganhou a vaga como titular. A Seleção goleou por 5x0, na melhor exibição do time em 2019. Cebolinha marcou um dos gols e ainda deu passe para o de Willian.

Somando ao gol marcado diante da Bolívia, Everton já é um dos artilheiros do Brasil na competição sul-americana, ao lado de Coutinho.

“O Everton é um cara que está pronto, um cara que vejo jogando na Europa perfeitamente. É um cara que abre a marcação, que encara. Quem sai ganhando é a gente, que joga perto dele”, disse o lateral-esquerdo Filipe Luís.

Por ainda jogar no Brasil e não na Europa, a diferença de reconhecimento de Cebolinha em relação a seus companheiros é grande. Segundo o site Transfermarkt, principal banco de dados de finanças do futebol, Everton é apenas o 40º jogador brasileiro mais valioso no mundo.

Os reservas dele na Seleção, como Richarlison, David Neres, Willian e Lucas Paquetá são considerados mais valiosos do que ele no site.

O destaque que vem tendo Cebolinha certamente agrada a Tite. O atacante parece ser uma das peças fundamentais na renovação no novo ciclo do Brasil.

Everton foi convocado pela primeira vez para o primeiro amistoso após a última Copa do Mundo, diante dos Estados Unidos. Estreou aos 35 minutos do segundo tempo daquele jogo, entrando no lugar de quem? Neymar.

Tem que vencer

De acordo com o regulamento da Copa América, um empate no tempo normal leva a decisão da vaga nas semifinais direto para os pênaltis. A prorrogação está prevista só a partir da próxima fase.

Sendo assim, a julgar pelo retrospecto recente da Seleção Brasileira contra o Paraguai, a equipe de Tite certamente vai tentar resolver a classificação dentro dos 90 minutos regulares.

Nas duas últimas vezes em que se encontraram na Copa América, nas edições de 2011 e 2015, o Brasil foi eliminado pelo rival justamente nas quartas de final e nos pênaltis.

Em 2011, a equipe de Mano Menezes empatou por 0x0 no tempo regulamentar e acabou eliminada por 2x0 nos pênaltis com a Seleção errando todas as cobranças.

Já em 2015, o time de Dunga empatou por 1x1 nos 90 minutos. Nas cobranças de pênalti perdeu por 4x3. Éverton Ribeiro e Douglas Costa desperdiçaram os chutes.

Levando em conta apenas a Copa América, o Brasil não sabe o que é ganhar do Paraguai desde a edição de 2001. Naquele ano, os times se enfrentaram na primeira fase e a Seleção venceu por 3x1.