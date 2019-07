Everton e Lautaro eram reservas; hoje, são destaques do clássico

Everton e Lautaro Martínez foram à Copa América como reservas de suas respectivas seleções. Nesta terça-feira (2), são a cara e a esperança de gols de seus torcedores no duelo que acontece às 21h30, no Mineirão, pelas semifinais do torneio.

Os jovens atacantes são os artilheiros de suas equipes na competição, com dois tentos para cada. O argentino, 21 anos, é mais novo que o brasileiro, de 23. Ambos foram convocados após a Copa do Mundo da Rússia como peças importantes no processo de renovação de seus países.

Por isso, o destaque da dupla em suas equipes é, no mínimo, surpreendente. Dá para contar nos dedos das mãos, literalmente, as partidas que eles fizeram por suas seleções. São 10 para cada: Lautaro tem sete como titular, e Everton, apenas duas.

No caso de Everton, ajudou muito a ausência de Neymar. Dono da ponta esquerda da Seleção, o camisa 10 se lesionou antes da Copa América. O camisa 19 saiu do banco na estreia, contra a Bolívia, e fez um dos gols no 3x0.

Ainda assim, Tite manteve David Neres titular na vaga de Neymar. Na segunda partida, o 0x0 em Salvador com a Venezuela enfim convenceu o técnico a colocá-lo enter os 11 iniciais diante do Peru. Veio a goleada por 5x0, com um gol e uma assistência de Everton.

A Bahia também tem participação importante na ascensão de Lautaro ao time titular. Na estreia da Argentina, diante da Colômbia, em Salvador, o garoto viu toda a partida do banco. O resultado foi 2x0 para os colombianos.

Para a segunda rodada, ante o Paraguai, o técnico Lionel Scaloni decidiu fazer quatro alterações, entre elas a entrada de Lautaro na vaga do badalado Agüero. O garoto fez boa partida e foi mantido para o duelo seguinte, diante do Catar, quando fez um dos gols na vitória por 2x0 que classificou a equipe.

Na segunda-feira (1º), tanto Brasil como Argentina fizeram seus últimos treinos antes do duelo no Mineirão. Na Seleção, mesmo com a volta de Richarlison, que se recuperou de caxumba e treinou normalmente, o ataque terá Everton titular. Roberto Firmino e Gabriel Jesus farão companhia a ele.

Já na Argentina, a imprensa projeta mudanças no ataque apesar da vitória por 2x0 sobre a Venezuela pelas quartas de final. A tendência, porém, é que o trio com Agüero, Messi e Lautaro seja mantido.

Mais retornos

Richarlison não foi o único retorno no treino da véspera da partida. O lateral-esquerdo Filipe Luís, que acabou substituído no duelo com o Paraguai com dores na coxa direita, trabalhou normalmente.

Ainda existe uma dúvida, no entanto, em relação à titularidade de Filipe Luís. Seu substituto no jogo, Alex Sandro, teve boa atuação, acabou elogiado por Tite e tem tudo para seguir na equipe.

“Sobre Filipe Luís, eu não vou falar nada. Eu sei a escalação, mas não falo. Hoje, felizmente, tivemos condições de trabalhar com todos os nossos atletas”, limitou-se a dizer o treinador em entrevista coletiva na segunda-feira.

Apesar de ter se recusado a divulgar a equipe, uma mudança de Tite é certa. Depois de cumprir suspensão diante do Paraguai, o volante Casemiro será titular na vaga que foi de Allan.

Tite optou por manter sigilo e Scaloni também. Em entrevista coletiva, o técnico da Argentina só confirmou um jogador como titular: Agüero. “Só confirmo o ‘Kun’. O resto não vou confirmar a vocês (jornalistas). Nem Messi”, disse.

Apesar do comandante argentino não ter confirmado nem mesmo Messi, é certo que o camisa 10 vai jogar. Tite comentou: “Não se anula Messi. Pode-se diminuir as ações dele, mas não pode se neutralizar as ações dele. Assim como não neutraliza-se Coutinho, Firmino, David Neres. Eles vão, em algum momento, decidir”.