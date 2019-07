Everton é o artilheiro da Copa América e Alisson o melhor goleiro

O título da Copa América foi especial para o lateral direito Daniel Alves. Além de ter sido capitão do time que ficou com a taça, após derrotar o Peru na decisão, o jogador ainda chegou à incrível marca de 40 títulos na carreira, ampliando a liderança e deixando Pelé, segundo colocado, ainda mais distante na lista. Para completar, ele ainda foi eleito o craque da competição.



Com a conquista deste domingo (7), Daniel Alves chegou aos 40 títulos. Pelé aparece em segundo com 37 e o terceiro lugar tem Iniesta, Giggs e Maxwell, com 35 conquistas.



No torneio continental, o lateral direito se destacou principalmente na semifinal diante da Argentina, na qual fez linda jogada no primeiro gol, marcado por Gabriel Jesus, na vitória por 2x0 conquistada no Mineirão, em Belo Horizonte.



Na festa de premiação da Copa América, Alisson também foi eleito o melhor goleiro da competição, na qual em sete jogos sofreu apenas um gol, justamente neste domingo, em pênalti cobrado por Guerrero durante a vitória por 3x1 sobre o Peru na decisão no Maracanã. Na disputa por pênaltis contra o Paraguai, nas quartas de final, o jogador do Liverpool também foi decisivo ao defender a cobrança de Gustavo Gomez.



Já o troféu reservado ao artilheiro da Copa América ficou com Everton, com três gols. Guerrero também terminou a competição com três bolas na rede, mas o jogador do Grêmio faturou a honraria concedida pela Conmebol por ter dado uma assistência para outro gol, o que o peruano não conseguiu nesta edição do torneio. Este é o primeiro critério de desempate para quando dois jogadores terminam com o mesmo número de gols marcados.



A seleção brasileira ainda faturou o prêmio Fair Play, por ter sido considerada pela Conmebol a equipe de melhor conduta esportiva ao longo da Copa América.



Confira os jogadores com mais títulos na história do futebol:



Daniel Alves: 40



Pelé: 37



Maxwell, Giggs e Iniesta: 35



Piqué: 34



Messi e Vitor Baía: 33



Xavi e Ibrahimovic: 32



Confira todos os títulos de Daniel Alves:



Bahia



1 Copa do Nordeste (2002)



Sevilla



2 Copa da Uefa (2005/06) e 2006/07)



1 Supercopa Uefa (2006)



1 Copa do Rei (2006/07)



1 Supercopa da Espanha (2007)



Barcelona



3 Liga dos Campeões (2008/09, 2010/11 e 2014/15)



3 Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)



3 Supercopa da Uefa (2009, 2011 e 2015)



4 Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2015/16)



6 Campeonato Espanhol 2008/09, 2009/10, 201/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16)



4 Supercopa da Espanha 2009, 2010. 2011 e 2013)



Juventus



1 Campeonato Italiano (2016/17)



1 Copa da Itália (2016/17)



Paris Saint-Germain



1 Copa da França (2017/18)



1 Copa da Liga da França (2017/18)



1 Supercopa da França (2017)



2 Campeonato Francês (2017/18 e 2018/19)



Seleção brasileira



2 Copa América (2017 e 2019)



2 Copa das Confederações (2009 e 2013)