Everton-ING tenta a contratação de Eric Ramires; Bahia tem 30%

Cria das categorias de base do Bahia, o jogador Eric Ramires, que atualmente defende o Red Bull Bragantino, está na mira do Everton, time que disputa a Premier League.

De acordo com o site UOL, o clube inglês fez uma consulta ao Bragantino, mas o pedido inicial do Red Bull pelo volante foi considerado alto. A janela de transferências na Inglaterra abre no dia 10 de junho.

Eric Ramires tem 21 anos e foi lançado no time principal do Bahia em 2018, quando se destacou no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, ele foi emprestado ao Basel, da Suíça, com opção de compra de cerca de R$ 30 milhões, mas se machucou e atuou pouco no time europeu.

Ramires voltou ao Bahia em 2020, mas fez apenas três jogos antes de ser emprestado ao Red Bull Bragantino. No clube paulista, o volante conseguiu boa sequência e no fim do ano passado ele foi adquirido em definitivo por cerca de R$ 12 milhões.

Na negociação, o Bahia manteve 30% dos direitos econômicos do jogador. Por isso, o tricolor observa de perto o interesse do Everton em Ramires, já que pode lucrar em uma possível venda.

Esse ano, Eric Ramires disputou 24 jogos pelo Red Bull Bragantino e marcou um gol.