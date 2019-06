Everton projeta próxima fase e vibra com atuação: 'Dei o melhor'

Mudança mais aguardada pela torcida, a entrada de Everton Cebolinha deu outra cara ao ataque da Seleção Brasileira. Com velocidade e dribles rápidos, o atacante do Grêmio foi a principal válvula de escape do Brasil na goleada sobre o Peru. O bom desempenho do jogador foi recompensado com um gol, o segundo dele na Copa América, agora um dos artilheiros do torneio. Após o duelo na Arena do Corinthians, o atacante vibrou com própria atuação.

"Eu pude dar o meu melhor hoje. Quando eu fiquei sabendo que ia jogar eu já estava preparado, mas procurei me concentrar ainda mais para ajudar com gol ou assistência. Esse grupo estava desacreditado e hoje a gente foi muito feliz tanto na criação quanto na marcação", analisou Everton.

De olho nas quartas de final, o atacante espera uma grande recepção, já que o duelo na próxima fase será em Porto Alegre e na Arena do0 Grêmio, clube que ele defende. O adversário só vai ser conhecido após a definição de todos os grupos, mas a Argentina pode ser uma das equipes na rota da Seleção Brasileira.

"Depois dessa partida vamos ser bem recepcionados lá (Porto Alegre), é muito gratificante voltar a um lugar que eu conheço bem, conheço cada palmo de grama daquele estádio", afirmou.