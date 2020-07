Ewbank e Gagliasso postam primeira foto de Zyan, terceiro filho do casal

Zyan posa para primeira foto com a mamãe famosa (Foto: Reprodução/Instagram)

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso publicaram a primeira foto do terceiro filho, Zyan, que nasceu no final da noite de quarta-feira (8). A imagem em preto e branco, publicada na tarde desta sexta (19), mostra o recém-nascido repousando sobre o peito de Gio. Em outra foto compartilhada na mesma publicação, Bruno a esposa se olham felizes.

"Bem-vindo, meu amorzinho! Que a nossa jornada seja linda porque te amo muito", postou Giovanna para seus 23,5 milhões de seguidores. "Bem-vindo à nossa família", escreveu Bruno para os 17,9 milhões de admiradores, na legenda das imagens.

Zyan nasceu de parto normal às 23h25 de quarta, na Maternidade Perinatal, no Rio. De acordo com nota da assessoria de imprensa de Bruno, ele veio ao mundo com 2,9 kg e medindo 48 cm.

Casal celebra chegada do terceiro filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seu primeiro post em redes sociais depois do nascimento do filho, Bruno comentou que não conseguia “explicar em palavras” a emoção que sentia ao segurar o Zyan nos braços. “Não vejo a hora de apresentá-los a seus irmãos".

Já Giovanna afirmou: "O Zyan é lindo e chega rodeado de amor. Ele é uma alegria para nós e para Chissomo e Blessings, que viram seu crescimento na barriga do Gio com a mesma ansiedade que a minha".

Os atores Giovanna e Bruno são pais também de Titi, 7 anos, e Bless, 5.