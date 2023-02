Ex afirma que Andressa Urach voltou a se prostituir

A modelo Andressa Urach, 35, se pronunciou no domingo (5), após seu ex-marido, Thiago Lopes, relatar que o trantorno bipolar da modelo interferiu no casamento e insinuar que ela teria voltado a se prostituir. Em sua defesa, Urach sugeriu que Thiago a conheceu como garota de programa e alfinetou o ex-marido dizendo que ele apenas quer seus “15 minutos de fama”.

"Eu acho tão ridículo e hipócrita o que meu ex está fazendo. Queria perguntar para ele: como me conheceu? Ele é tão bom, santo, puro... se ele fosse tão de Deus, por que eu queria tanto sair desse relacionamento?", ironizou a modelo.

No vídeo publicado no Youtbe, Thiago sugere que Urach está se prostituindo na viagem com amigas, a Santa Catarina, e que esse teria sido o motivo dele não permitir que ela não levasse o filho. Juntos eles são pais de Leon, que completa 1 ano neste mês.

"Meu filho poderia estar aqui comigo e eu não pude trazê-lo. Se você quer fama, toma, querido. Brilha muito, arrasa. Você tem tantos seguidores porque nasceu famoso. Você não quer só lutar na Justiça. Quem sabe você não se candidata ao Miss Bumbum Brasil? Eu posso ver, porque você é tão maravilhoso, porque famoso você já está! Dor de cotovelo dá, mas passa", continuou Andressa, que ganhou fama por participar do concurso citado.

Ele ainda lembra que eles retomaram quatro vezes o casamento. Andressa, por sua vez, reforçou que desta vez o término é definitivo.

"Eu sou tão burra que ajudei você a recuperar sua rede social, ajudei você a criar um canal no YouTube, e agora você os usa para falar mal de mim... A gente conhece as pessoas pelo que sai da boca delas. Ela precisa destilar o veneno porque a boca fala do que o coração está cheio... Que triste! Eu teria vergonha no seu lugar de estar fazendo esse papelão. Vai viver, ser feliz, arrumar uma mulher, uma gostosa, linda, maravilhosa. Torço pela seu sucesso. Sai do meu pé, jacaré! Beijo para você, seja feliz. Me esquece, acabou!", concluiu.

Veja o vídeo:

[youtube uy11ZZ1UBpQ~]