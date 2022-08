Ex-aluno mata professora a facadas para se vingar de bronca durante aula

A professora Cleide Aparecida dos Santos, de 60 anos, foi morta a facadas dentro de casa na manhã desta quarta-feira (24), em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. O autor do crime, segundo a polícia, é um ex-aluno de 24 anos que buscava vingança por ter levado broncas durante as aulas. Ele foi preso horas depois do crime.

O rapaz, que não teve o nome divulgado, estava encapuzado e invadiu a casa da vítima pela janela. Quando ela percebeu que o homem estava dentro do imóvel, chamou seu filho, que foi também foi ferido no braço durante o ataque.

O ex-aluno fugiu do local pulando um muro. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a professora, mas ela não resistiu e morreu no hospital. O criminoso, que machucou o pé durante a fuga, foi localizado pela Polícia Militar após procurar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O major da Polícia Militar Israel Rodrigues disse ao g1 que o ex-aluno levou uma broncas em sala de aula, por mau comportamento. Ele foi aluno de Cleide Aparecida em 2021, mas ela não trabalhava mais no colégio desde janeiro deste ano.

"O rapaz disse que guardava uma raiva muito grande por parte da professora, pois era sempre chamado a atenção porque bagunçava em aula e vendia drogas nas imediações do colégio, além de ser levado para a coordenação do colégio", detalhou o major.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) informou que Cleide Aparecida era servidora efetiva da rede estadual de ensino desde 1985, tendo dedicado 37 anos de sua vida à Educação goiana. Atualmente, atuava como profissional de apoio no Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Horácio Antônio de Paula, na formação dos alunos da Educação Especial.