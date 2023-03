Ex-artista gospel, Jotta revela novo nome após mudar gênero e se assumir mulher trans

Ex-cantor gospel, Jotta tirou um novo documento de identidade, parte do processo para transição de gênero. Um ano após iniciar a mudança, ela assumiu oficialmente seu novo nome: Ella Viana de Holanda.

"Me liga, amor. Ella", escreveu a cantora ao mostrar o novo RG nas redes sociais.

Jotta, de 25 anos, ficou conhecida ao vencer a competição de calouros do "Programa Raul Gil" quando era criança. Posteriormente, ela assinou com uma gravadora gospel e lançou alguns álbuns no segmento. Em 2014, o disco "Geração Jesus", do ano anterior, foi indicado ao Grammy Latino.

A artista assumiu publicamente ser mulher trans em abril de 2022, dois anos após deixar a carreira gospel. "Recomeçar não é fácil, mas estou feliz por estar vivenciando todo esse processo. Feliz em ter tantas pessoas que me apoiam e acreditam em mim nessa nova etapa", disse ela, na ocasião.