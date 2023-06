Ex-assistente de palco Lygia Fazo morre aos 40 anos

A jornalista, modelo e ex-assistente de palco, Lygia Fazo, morreu aos 40 anos, após complicações de uma cirurgia. A notícia foi divulgada no Instagram oficial dela, nessa quarta-feira (31).

As complicações de saúde surgiram após Lygia passar por uma uma cirurgia de aplicação de silicone industrial e PMMA (polimetilmetacrilato, um componente plástico) em seu bumbum. As substâncias, porém, se espalharam pelo corpo dela, desencadeando várias infecções e até um AVC. No ano passado, ela chegou a ficar 100 dias internada.

Além de jornalista e influencer, Lygia foi musa do Coritiba e da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval, além de assistente de palco do extinto programa de TV Legendários, apresentado por Marcos Mion de 2010 a 2017.

“Pessoal, infelizmente nossa guerreira fez a passagem. em breve comunico aqui os horários da despedida dela. Agradecemos mais uma vez todo o apoio”, dizia uma das notas publicadas no Instagram de Lygia.

O velório e cremação de Lygia estão marcados para acontecer nesta quinta-feira (1), no cemitério e crematório Valle dos Reis, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Lygia deixa dois filhos.