Ex-Athletico-PR é preso após dirigir com sinais de embriaguez

Ex-goleiro do Athletico-PR, Lucas Macanhan foi preso após dirigir com sinais de embriaguez. O caso aconteceu no balneário de Santa Terezinha, no Paraná, no último domingo (26). Após algumas horas de detenção, ele pagou fiança e foi liberado.

Segundo o jornal JB Litoral, o jogador subiu com seu veículo no calçadão, local proibido para a circulação de carros. Macanhan não parou após primeira ordem da Guarda Municipal, e só aceitou a abordagem após alguns minutos. O atleta, inclusive, precisou ser algemado para se acalmar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o goleiro se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ali, foi verificado que ele tinha pendências em sua carteira de habilitação. O jogador foi autuado na delegacia e liberado após pagamento da fiança.

Cria do Athletico-PR, Lucas Macanhan defende atualmente o São Joseense, time da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Ele também acumula passagens pelo Guaratinguetá, Novorizontino, Paraná Clube, São Bento e Rio Branco-PR.