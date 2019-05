Ex-ator da Globo, Fernando Petelinkar morre em São Paulo

O ator Fernando Petelinkar morreu na manhã dessa quarta-feira, 1º de maio, segundo informações publicadas por sua irmã, Catarina, em seu Facebook.

Petelinkar ficou conhecido principalmente por seu trabalho como ator em novelas da Globo, como vivendo Tibúrcio na 2ª versão de Sinhá Moça, em 2006, e Xexéu na 2ª versão de Cabocla, em 2004.

Nos últimos anos, vinha atuando no teatro, e esteve no elenco de peças como Elza e Fred, de Elias Andreato, com Suely Franco e Umberto Magnani, em 2014, e o musical Annie, com Miguel Falabella e Ingrid Guimarães, em 2018.

Ele também trabalhou como assistente de direção do humorístico Sai de Baixo.