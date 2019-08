Ex-atriz da Disney vai dirigir versão pornô de Romeu e Julieta

Famosa por protagonizar a série "O Ritmo", da Disney, além de participações em filmes hollywoodianos como Sol da Meia-Noite e A Babá, a atriz Bella Thorne agora está rumando para um novo projeto. A jovem de 21 anos irá produzir um longa pornô para o site adulto PornHub.

Através de um anúncio em seu canal no YouTube, a empresa revelou alguns trechos do vindouro filme e trouxe Thorne para falar um pouco mais a respeito da narrativa. "Esta relação entre homem e mulher, esta luta sobre a dominação, todas estas coisas se relacionam conosco de maneira geral, além do cenário sexual".

Denonimado Her & Him, o obra será uma adaptação moderna da clássica história de Romeu e Julieta e foi planejado inicialmente para ser um longa de terror, mas os planos acabaram mudando. Na opinião de Bella, no entanto, a narrativa alternativa não é um problema.

"Lamento se você acha que a pornografia é desconfortável, mas não faça com que outras pessoas se sintam desconfortáveis por estarem bem".

Estrelando Abella Danger e Small Hands como protagonistas, Her & Him será lançado oficialmente no Festival Internacional de cinema de Oldenburg, na Alemanha, entre os dias 11 e 15 de setembro.

Nudes publicados

Recentemente a atriz ficou cansada de ser ameaçada por um hacker e divulgou suas próprias nudes no Twitter. “Nas últimas 24 horas tenho sido ameaçada com as minhas próprias nudes”, desabafou.

“Me sinto nojenta, me sinto vigiada, sinto que alguém tirou algo de mim que eu queria que só fosse visto por alguém especial”, escreveu. “Por muito tempo deixei um homem tirar vantagem de mim vez após vez, e estou de saco cheio pra ca****o disso, estou publicando isso porque é minha decisão”, revelou.

Após postar as imagens, a atriz se disse aliviada e mais tranquila, apesar de triste. “Agora você não pode pegar ainda outra coisa de mim. Posso dormir melhor esta noite, sabendo melhor que tomei minha força de volta. Você não pode controlar minha vida, você nunca vai”, afirmou, mandando recado para o hacker. “Aqui estão as fotos com as quais ele tem me ameaçado, em outras palavras, aqui estão meus seios”, completou. “Ah sim, o FBI estará na sua casa em breve. Então. Tome. Muito. Cuidado.”, finalizou.