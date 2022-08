Ex-Bahia, artilheiro está pronto para estrear no Mirassol contra o Vitória

Formado pelo Bahia, Mário Sérgio pode estrear com a camisa do Mirassol justamente contra o Vitória, no duelo entre as equipes agendado para domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol (SP). Natural de Candeias, ele assinou contrato de um ano e meio com o time paulista, está regularizado e é opção para o técnico Ricardo Catalá.

Classificado antecipadamente para a segunda fase da Série C, o Mirassol já começou a poupar atletas titulares nas últimas rodadas dessa etapa classificatória e Mário Sérgio deve ser aproveitado nessa brecha. Ele foi contratado como reforço já pensando na segunda fase, em que os oito melhores times disputarão as quatro vagas do acesso.

Artilheiro do país no primeiro semestre, o atacante quer recuperar o posto perdido para Germán Cano, do Fluminense, que anotou 29 gols no ano. Mário Sérgio é dono de 24, comemorados em 30 jogos com a camisa de outro Fluminense, o do Piauí, apenas em 2022.

O Mirassol ocupa o topo da tabela, com 33 pontos. Já o Vitória está na 11ª colocação, com 23, e precisa vencer o confronto para ter a chance de entrar pela primeira vez no G8. Se perder, corre risco de dar adeus a essa possibilidade antecipadamente.

As principais fichas do ataque do Vitória estão depositadas em Rafinha. Artilheiro rubro-negro, com seis gols, ele está recuperado da lesão na coxa que o fez desfalcar o time diante do ABC e já foi confirmado no time pelo técnico João Burse.