Ex-Bahia, Artur é oficialmente anunciado pelo Red Bull Bragantino

Um dos destaques do Bahia no ano passado, Artur já é, oficialmente, do Red Bull Bragantino. O atacante foi anunciado nesta quarta-feira (8) pelo Massa Bruta, assinando por cinco anos. É a contratação mais cara da história do clube paulista: o acerto foi em cerca de R$ 25 milhões.

Em 2019, pelo Esquadrão, o jogador marcou sete gols e deu três assistências. Como estava emprestado até o fim de dezembro passado, voltaria ao Palmeiras, time que tinha 70% dos direitos econômicos. Mas, no início de 2020, o Bragantino procurou o Verdão e os dois clubes passaram a negociar o atleta.

"Escolhi o Red Bull Bragantino pela grandeza do projeto que foi apresentado. Estou muito feliz com a recepção que tive e espero que seja um ano de muitas conquistas", disse Artur.

O jogador se apresentou em Itu, em São Paulo, onde o clube faz pré-temporada. No próximo domingo (12), a equipe tem viagem marcada para a Argentina, onde treinará e disputará dois amistosos. O primeiro, no dia 15, será contra o Rosario Central. O segundo adversário ainda não foi definido. Depois, o Bragantino volta ao Brasil, para o Paulistão. A estreia será no dia 23, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Antes de anunciar o reforço, o Bragantino brincou com o aniversário de 92 anos do clube, postando filmes que levam o nome de Artur. Depois, confirmou a contratação.