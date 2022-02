Ex-Bahia, atacante Gadu é anunciada como reforço do Santos

Depois de deixar o Bahia, a atacante Gadu já tem um novo clube. Nesta quinta-feira (10), a jogadora foi anunciada como reforço do Santos, clube que disputa a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Na equipe das Sereias, como o time feminino do Santos é chamado, ela vai ser companheira da também atacante Cristiane.

Gadu deixou o Bahia em janeiro após o clube anunciar o fim das atividades do time feminino até o mês de abril. Ela tinha contrato até junho com o Esquadrão, mas optou pela rescisão e seguiu o mesmo caminho de outras atletas que não tiveram o vínculo renovado.

A atacante estava na sua segunda passagem pelo Bahia. Em 2020, ela foi peça importante no acesso do tricolor à Série A1 do Brasileirão. Ao fim da temporada a atacante deixou o clube de forma turbulenta, alegando problemas como falta de alimentação na concentração.

Depois de defender o Real Brasília na Série A, ela retornou ao Bahia em julho do ano passado. Na época, ela pediu desculpas pela saída conturbada e ajudou o tricolor a conquistar o título do Campeonato Baiano.