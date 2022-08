Ex-Bahia e agora adversário, atacante da Ponte Preta briga por artilharia da Série B

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (31), contra a Ponte Preta, às 21h30, pela 27ª rodada da Série B, e terá como adversário um ex-jogador do clube que briga pela artilharia da competição.

O atacante Lucca, atualmente na Ponte, já marcou 11 gols no campeonato. São só dois a menos do que Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, o artilheiro. Entre eles está Diego Souza, do Grêmio, com 12.

Lucca jogou no Bahia em 2019 e não teve boa passagem. Disputou 17 jogos, todos pela Série A, e não fez um gol. Na Ponte, precisou de 19 para anotar os 11 atuais na segunda divisão. E marcou seis gols em dez partidas pelo Campeonato Paulista. Está com 32 anos.

Ele está confirmado no jogo de hoje contra o tricolor. A Ponte Preta, por sinal, deve ter outro ex-Bahia no ataque: Fessin, que passou pelo clube em 2020. Este tem três gols na Série B.

Bahia e Ponte Preta se enfrentam às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O time baiano é o segundo colocado, com 47 pontos. O paulista é o 12º, com 33.