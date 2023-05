Ex-Bahia e Vitória, Nino Paraíba é citado em esquema de apostas

O nome do lateral-direito Nino Paraíba, que já defendeu o Bahia e o Vitória, aparece em mensagens anexadas na Operação Penalidade Máxima II, que investiga a manipulação de jogos das Série A e B do Campeonato Brasileiro. O jogador, ex-Ceará e hoje no América-MG, foi citado por integrantes da quadrilha de apostadores, assim como o volante Richard, que também defendeu o Vovô e atualmente está no Cruzeiro.

As conversas fazem parte da denúncia do Ministério Público de Goiás sobre o esquema de apostas. A informação foi divulgada pelo site ge, que informou ter tido acesso às conversas do processo e localizado o nome dos jogadores. Além da dupla, os prints ainda mostram os nomes do atacante Dadá Belmonte, ex-Goiás e hoje no América-MG, e o meia Matheusinho, também do Coelho.

Até o momento, nenhum dos quatro está sendo investigado pelo MP.

As imagens presentes no inquérito mostram Nino Paraíba sendo sondado para levar um cartão amarelo. A advertência seria durante o jogo do Ceará contra o Cuiabá, que terminou empatado em 1x1. Apesar da má qualidade da imagem, a conversa mostra uma suposta resposta do lateral, questionando se já havia falhado em acordo:

"Qual foi a vez que eu fiz e não tomei?", escreveu. Nino recebeu a punição aos nove minutos do segundo tempo.

Em outra mensagem, o lateral cobrou o pagamento de um acordo feito anteriormente, após o apostador enviar uma oferta. A imagem mostra um comprovante de transferência, no valor de R$ 10 mil.

Já Richard teria recebido um depósito de R$ 40 mil para receber cartão amarelo na mesma partida, de acordo com os prints presentes no inquérito. Em uma das mensagens, o volante diz ter sido assediado por outros três apostadores, mas recusou.

"Não fecho com ngm (ninguém) a não ser você, sou papo reto bagulho não é brincadeira".

Alguns minutos depois, é enviado o comprovante de depósito, via Pix, para o volante. "Tá pago aí, meu amigo. Marcha na carreta", escreveu o apostador. Richard agradece e diz: "Deixa comigo irmão". O jogador foi amarelado aos 12 minutos do segundo tempo contra o Cuiabá.

Ainda de acordo com o ge, o meia Matheusinho foi citado em um áudio no dia 14 de setembro. Um apostador diz que está fechado com o jogador, e que pagará a ele R$ 20 mil de sinal.

Dadá Belmonte, por sua vez, teve o nome incluído na aposta envolvendo o zagueiro Eduardo Bauermann, que foi afastado das atividades do Santos nesta terça-feira (9). O atacante estava atuando pelo Goiás, e foi expulso no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, no Maracanã, após se estranhar com Paulo Henrique Ganso.

Hoje no América-MG, Dadá Belmonte é citado na conversa entre um apostador e o zagueiro Kevin Lomónaco, do Red Bull Bragantino, que é investigado pelo MP.

"Os outros dois jogadores que foi o da Dadá Belmonte, você pode olhar aí o Dadá Belmonte (...) o Eduardo Bauermann não foi expulso, ele foi expulso depois que o juiz apitou o jogo. Não adianta nada".

Ao ge, o Cruzeiro disse que vai se pronunciar sobre a situação, mas irá analisar o caso por completo antes. O América-MG afirmou que não foi avisado formalmente sobre a questão, mas que irá emitir comunicado assim que tiver a confirmação das questões. Já o Ceará falou que ainda não foi notificado sobre as investigações, mas que está à disposição das autoridades.