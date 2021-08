Ex-Bahia, Feijão é contratado por time de Talisca e repassado a clube de São Paulo

Cria das categorias de base do Bahia, o volante Feijão tem um novo destino para a sequência da temporada. O jogador de 27 anos foi contratado pelo Olimpia, clube que tem como dono o também jogador Anderson Talisca, e repassado ao São Bernardo, de São Paulo. Vale destacar que Feijão e Talisca atuaram juntos no tricolor.

Feijão vinha mantendo a forma no Olimpia e teve o contrato com o clube baiano registrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta-feira (20). No entanto, o time de Talisca está com as atividades paralisadas desde o início da pandemia, no ano passado. Por isso, o jogador foi emprestado para a equipe paulista, que

O último clube do volante foi o Anápolis, de Goiás. Além do time goiano, o jogador acumula passagens por Flamengo, Atlético-GO, CRB, São Bento e Kazma, do Kuwait.