Ex-Bahia, Gilberto é anunciado por clube dos Emirados Árabes

Ídolo tricolor, o atacante Gilberto já tem um novo clube para jogar. O jogador de 32 anos foi anunciado pelo Al Wasl, equipe dos Emirados Árabes Unidos. Na foto de apresentação, Giba aparece carregando a camisa 19 da sua nova equipe.

No Al Wasl, Gilberto vai ser treinado pelo técnico Odair Hellmann, que no Brasil acumula trabalhos por Internacional e Fluminense. Além disso, ele terá como companheiros o volante Ramiro e o zagueiro Adryelson, que está emprestado pelo Sport.

Gilberto estava no Bahia desde 2018. Ao todo, ele marcou 83 gols com a camisa tricolor e se tornou o 16º maior artilheiro da história do Esquadrão, ultrapassando Bobô.

No último dia 30 de dezembro, o Bahia confirmou que não renovaria o contrato com o atacante. Desde então o nome de Gilberto passou a despertar o interesse de algumas equipes. Ceará e Fortaleza chegaram a fazer oferta, mas a ideia do centroavante era de jogar fora do país.